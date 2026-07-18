Sjuksköterska/Psykiatrisjuksköterska, Erikslid hälsocentral, Skellefteå
Region Västerbotten, Primärvård Väst Skellefteå / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2026-07-18
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I Närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Erikslid hälsocentral är en av fyra hälsocentraler i Skellefteå primärvårds västra område. Övriga enheter i västra området utgörs av Heimdal, Boliden och Norsjö hälsocentraler.
Mitt mellan centrum och Vitbergets imponerande aktivitets- och rekreationsområde hittar du stadsdelen Erikslid. Här ligger en hälsocentral som förenar det bästa från flera världar och fokuserar på människans helhet. Arbetet här kännetecknas av väl fungerande team som fokuserar på god kvalitet och hög tillgänglighet. Ständigt förbättringsarbete och en god arbetsmiljö är självklarheter. Det bidrar till framsteg och framgångar.
Erikslid hälsocentral har 13 000 listade patienter och cirka 45 medarbetare. Arbetstiden på hälsocentralen innebär dagtid och arbete på helgfria vardagar.
Vi söker nu en sjuksköterska med intresse för eller vidareutbildning inom psykiatri som vill vara med och bidra och utveckla vår verksamhet tillsammans.
Vi hoppas du blir nyfiken på och kommer till oss med dina erfarenheter och ditt personliga engagemang. Vi erbjuder dig ett jobb på en arbetsplats som växer och utvecklas. Denna tjänst medför många möjligheter för dig som är engagerad, nyfiken och vill vara med och påverka.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-18Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I denna tjänst ingår du i ett psykosocialt team tillsammans med specialistläkare samt kurator, båda med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT, samt en psykolog. Du triagerar patienter men utför också behandlingsarbete enskilt och i grupp. Vi arbetar med hälsofokus och kontinuerlig uppföljning av personer med psykisk funktionsnedsättning. Tillsammans med kollegor bidrar du till att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö.
I teamet arbetar vi utifrån modellen om stegvis vård i ett tydligt patientflöde och med tydligt patientfokus. Du kommer träffa patienter i alla åldrar då vi arbetar med både barn och vuxna. Arbetet präglas av ett nära samarbete inom teamet med regelbundna teamträffar. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma och behandla lätt till måttlig psykisk ohälsa enligt Region Västerbottens fastslagna vårdpraxis. Vi arbetar i samarbete med skolor inom ramen för HLT.
Inom område väst finns möjlighet till kollegialt stöd och samarbete. Det erbjuds även grupphandledning tillsammans med övriga psykiatrisjuksköterskor inom primärvården i Skellefteå.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har specialistutbildning inom psykiatri samt erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård samt av att möta både vuxna och barn i ditt arbete.
Som person vill vi att du ska vara positivt inställd till, och se fördelarna med, samarbete med kollegor, chef och andra aktörer. Du är en närvarande och varm person som med expertkunskap och omsorg gör mötet med patienten bättre och tryggare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom personlig mognad, förmåga att planera, organisera och prioritera.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och förmågan att se sig själv som en del i ett team som tillsammans arbetar för patientens mående.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
932 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Väst Skellefteå Kontakt
Vårdförbundet
Maria Löfbom maria.lofbom@regionvasterbotten.se 0910-771000 Jobbnummer
10005867