Sjuksköterska "prova på" med lång introduktion i alla verksamhetsområden
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-08-08
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vill du bredda din kompetens och prova något unikt? Välkommen till oss som sjuksköterska på en inspirerande upptäcktsresa genom våra verksamhetsområden! Drömmer du om ett omväxlande arbete där du får utvecklas, utmanas och hitta just din passion inom vården? Nu har du chansen! Vi söker sjuksköterskor som vill ta del av ett unikt introduktionsprogram där du under tre månader får prova på alla våra verksamhetsområden: hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, LSS-verksamhet och socialpsykiatri. Gör Gävle meningsfullt tillsammans med oss.
Det här är en perfekt möjlighet för dig som är nyfiken och vill testa olika arbetsformer och målgrupper. Ett arbete för dig som söker variation, utveckling och som vill göra skillnad. Oavsett om du nyss blivit legitimerad sjuksköterska eller har massor med yrkessamma år, eller om du vill veta mer om hur det fungerar att arbeta inom kommunal verksamhet. Ta chansen att prova på!
Vad erbjuder vi?
En trygg och gedigen introduktion på 3 månader med handledning och möjlighet att landa i varje verksamhet under en månads tid. Flexibilitet att påverka din framtida roll efter introduktionen får du chansen att välja det verksamhetsområde som passar dig bäst. Där kommer du att få fortsätta arbeta i din fasta anställning hos oss. Vi erbjuder kompetenta kollegor och god teamkänsla vi tror på samarbete, delaktighet och humor i vardagen.
Som sjuksköterska hos oss är du en viktig del i att skapa trygghet och kvalitet i våra verksamheter och för våra patienter. Du kommer ha en betydelsefull och en central roll. Efter den långa introduktionen som du genomfört kommer du att få välja ett verksamhetsområde som du trivs med och som passar dig bäst. Du blir då omvårdnadsansvarig för våra patienter. Du arbetar aldrig ensam utan ni är ett team kring patienten tillsammans med fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, anhöriga samt annan omvårdnadspersonal.
Som sjuksköterska utför du hälso-och sjukvårdsuppgifter, du arbetar förebyggande för att främja patientens hälsa och välbefinnande och ansvarar för medicinska bedömningar, dokumentation och registrering i olika kvalitetssystem. Dina arbetsuppgifter innebär att planera och samverka kring de inskrivna patienterna samt förebygga vårdskada. I ditt dagliga arbete handleder och delegerar du studenter och omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska har du ett stort ansvar i att bidra till att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.Kvalifikationer
Med detta unika tillfälle vill vi att du är legitimerad sjuksköterska och har B-körkort och har körvana av bil.
Du är en person som värdesätter goda samarbeten och som tycker om att vara en del av ett team. Våra verksamheter bygger på samverkan, mellan professioner och kollegor och därför är din samarbetsförmåga och kommunikativa stil viktig. Vi söker dig som har ett starkt engagemang för patienten. Att vara sjuksköterska hos oss handlar inte bara om medicinska insatser, det handlar också om att se hela människan, skapa trygghet och visa omtanke i varje möte. Du är mån om att våra patienter får ett respektfullt, värdigt och individuellt bemötande oavsett situation.
I vår vardag dyker det ofta upp nya behov och oväntade situationer. Därför är det viktigt att du är lösningsorienterad, du ser möjligheter snarare än hinder och vågar tänka nytt när det behövs. Du tar initiativ och håller huvudet kallt när tempot växlar.
Vi uppskattar också en god portion flexibilitet. Eftersom du får prova på flera olika verksamhetsområden, behöver du kunna anpassa dig till nya arbetssätt, miljöer och målgrupper. Samtidigt finns vi med dig hela vägen med stöd, handledning och kollegor som vill att du ska lyckas.
Ta nu chansen med detta unika tillfälle och gör denna resa tillsammans med oss. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef HSL Norr
Ida Koivumäki ida.koivumaki@gavle.se 026-17 97 16 Jobbnummer
9451274