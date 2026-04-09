Sjuksköterska prova på med lång introduktion i alla verksamhetsområden
2026-04-09
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-09
Vill du bredda din kompetens och samtidigt prova något nytt? Nu har du chansen att följa med på en inspirerande resa genom våra verksamheter. Vi söker sjuksköterskor till ett unikt introduktionsprogram där du under tre månader får möjlighet att arbeta inom hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, LSS och socialpsykiatri.
Det här är en perfekt möjlighet för dig som är nyfiken, vill utvecklas och trivs med variation i arbetet. Oavsett om du är nyexaminerad eller har lång erfarenhet, får du en bred inblick i kommunal hälso- och sjukvård och chans att hitta just din inriktning.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en trygg och strukturerad introduktion med handledning, där du får en månad i varje verksamhet. Efter introduktionen övergår tjänsten i en tillsvidareanställning där du arbetar som omvårdnadsansvarig sjuksköterska med patienten i fokus.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Genomföra medicinska bedömningar och fatta väl grundande beslut.
* Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter med fokus på patientsäkerhet och kvalitet.
* Planera vårdinsatser och aktivt samverka med kollegor.
* Arbeta förebyggande för att främja patientens hälsa.
* Dokumentation samt registering i olika kvalitetssystem.
* Arbeta proaktivt för att förebygga vårdskador.
* Handleda och delegera arbetsuppgifter till studenter och omvårdnadspersonal.
* Delta i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.Kvalifikationer
Som sjuksköterska hos oss är du en nyckelperson för att skapa trygghet, god vårdkvalitet och en positiv upplevelse för våra patienter. Du kommer att ha en central och meningsfull roll i verksamheten. Efter en noggrann introduktion får du möjlighet att välja det verksamhetsområde där du trivs bäst och känner att du gör störst nytta.
* Legitimerad sjuksköterska.
* B-körkort och körvana av bil.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård eller om du kan verksamhetssystemet Treserva.
* Är trygg, empatisk och har ett genuint patientfokus.
* Bidrar till en god teamkänsla och har lätt för att samarbeta.
* Har en tydlig, respektfull och öppen kommunikation.
* Tar ansvar för dina uppgifter och ser helheten i vårdprocessen.
* Är flexibel och trivs i en arbetsmiljö där lärande och variation är en del av vardagen.
Ta nu chansen med detta unika tillfälle och gör denna resa tillsammans med oss. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317553".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
801 84 GÄVLE
För detta jobb krävs körkort.
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård
Enhetschef HSL Norr
Ida Koivumäki ida.koivumaki@gavle.se
9844785