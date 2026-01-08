Sjuksköterska, primärvård Nord, Storuman, Sorsele, Tärnaby, semvik 2026
Regionens primärvård bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Region Västerbotten och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i regionens primärvård. Här har du möjlighet till ett uppdrag där du kan varva ett intressant och utvecklande arbetsliv med ett rikt utbud av friluftsaktiviteter, sommar som vinter.
Sjukstugorna ingår i närsjukvårdsområde södra Lappland som är ett modellområde i arbetet med omställningen till nära vård. Med fungerande samverkan och fokus på medborgaren driver vi viktiga förändringsarbeten inom regionen och tillsammans med kommunen. Klinisk bedömning på distans och digitala vårdmöten utvecklas snabbt och är en viktig del för att säkra en god, nära och tillgänglig vård i detta område. Därför är det ingen slump att vi ligger i framkant inom detta område. Sjukstugemodellen, som är en viktig utgångspunkt för nära vård, präglar både förhållningssätt och arbetssätt i verksamhetens vardag.
Storuman, Sorsele och Tärnaby sjukstugor ingår i samma basenhet och är beläget i södra Lappland, 13 mil ifrån varandra, Sorsele och Storuman 7mil. Närmaste lasarett är Lycksele och där finns länets ambulanshelikopter stationerad.
Våra sjukstugor fungerar som välutrustade mini-sjukhus med tillgång till akutvårdsplatser, röntgen, ambulansverksamhet och laboratorium. Vårt telemedicinska användande är väl utvecklat. Här finns arbetsterapeut, barnmorska, fysioterapeut/sjukgymnaster, kurator, läkare, psykolog, sekreterare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi bedriver akutsjukvård såväl som sedvanligt arbete på hälsocentral och har ett väl utvecklat samarbete mellan alla våra yrkesgrupper och med kommunerna.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in.
Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständighet och att lösa problem samt att fatta de löpande besluten i rätt ordning.Kvalifikationer
Du som söker ska ha legitimation som sjuksköterska.
Vi söker sjuksköterskor med mycket driv, en förmåga att se helheten och en vilja att verka för en arbetsplats där patienten alltid är först.
Du är en medmänsklig och positiv person som kan arbeta och prioritera i akuta och stressiga situationer. Du är bra på att samarbeta med olika människor i olika yrkeskategorier. Du är initiativtagande, ambitiös och ser möjligheter.
