Sjuksköterska, Postoperativa avdelningen, AnOpIva, Umeå
Region Västerbotten, An op iva Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-01-16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Centrum för anestesi, operation och intensivvård i Umeå bedriver intensivvård för barn och vuxna, akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård, flygsjukvård samt sterilteknisk verksamhet på regionnivå. Allt detta görs i nära samverkan och i samarbete med övriga kliniker i länet. Kliniken bedriver också forskning, utveckling och undervisning.
Den postoperativa avdelningen ansvarar för den största delen av sjukhusets postoperativa vård. Vi vårdar patienter i alla åldrar som kommer från hela regionen, länet eller våra egna Umeåbor.
Vi finns i lokaler som skapats utifrån vår målsättning att bedriva trygg och effektiv vård. Som nyanställd får du en skräddarsydd introduktion och en fadder. Du erbjuds regelbunden internutbildning och du deltar aktivt i egen fortbildning och avdelningens utvecklingsarbete.
Vi jobbar på olika sätt med den målbild som vi gemensamt tagit fram:
"Genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt".
Vi är stolta över vår arbetsplats och vårt uppdrag.
För att underlätta balansen mellan arbete och fritid får du möjlighet att ingå i en arbetstidsmodell som möjliggör mer tid för återhämtning samt att du är delaktig i planeringen av arbetspassen genom önskeschema. Vi arbetar blandat dag, kväll och natt.
Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll? Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Att arbeta som sjuksköterska på Postop innebär att du tillsammans med undersköterska och läkare ansvarar för vården av nyopererade patienter. Arbetet består av monitorering och behandling av svikt i vitala funktioner och avancerad smärtlindring. Som sjuksköterska bedömer, prioriterar och åtgärdar du patientens speciella omvårdnadsbehov. Arbetet är varierat. Stundtals jobbar du i ett högt tempo och andra stunder är det mera lugnt. Ibland med korta vårdtider och i andra situationer består arbetet av mer komplicerade frågeställningar och längre vårdtid.
I arbetet ingår handledning av framtida kollegor.
Se gärna vår korta informationsfilm om Postop som finns tillgänglig ovan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Om du idag har en specialistvidareutbildning inom anestesi, iva eller barn är det meriterande.
Du ska ha ett intresse för vård där du, trots korta patientmöten, skapar trygg och säker vård. Du ska ha förmågan att se och planera ditt arbete samt finna positiv utmaning i att hantera stressiga perioder. Du är en aktiv del i utvecklingen av patientvården, ser positivt på att samverka med kollegor liksom att ta dig an egna uppgifter och arbeta självständigt. Andra önskvärda egenskaper är förmåga att prioritera och vara noggrann. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
