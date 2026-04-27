Sjuksköterska, Palliativa teamet i Avesta
2026-04-27
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Bli en del av vårt fantastiska team inom specialiserad palliativ vård i Avesta!
Är du en sjuksköterska med ett stort hjärta och ett intresse för palliativ vård? Vill du vara en del av ett varmt och stöttande team som gör skillnad varje dag? Då är det dig vi letar efter!
Om oss: Den specialiserade palliativa vården i Dalarna är en länsgemensam klinik sedan 2012. Kliniken har sju team som täcker hela Dalarna från Idre i norr till Avesta i söder. Kliniken har även en palliativ vårdavdelning i Falun. Teamet i Avesta är ett väletablerat och välfungerande multiprofessionellt team, där läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut ingår. Vi har även tillgång till dietist, kurator samt diakon vid behov.
Vi i Avesta är ett engagerat och glatt gäng som jobbar med specialiserad palliativ vård. Vårt uppdrag är att ge våra patienter bästa möjliga vård och stöd i deras hemmiljö. Vi tror på att skapa en trygg atmosfär där både patienter och deras närstående känner sig sedda och hörda. Hos oss är teamkänslan stark och alla professioner bidrar till att skapa en vård med patienten i fokus.
Vad vi erbjuder:
Ett meningsfullt och varierande arbete där du verkligen gör skillnad
Möjlighet till fortbildning och personlig utveckling
Stöd från ett engagerat och kunnigt team som alltid finns där för dig
En arbetsmiljö där vi värdesätter gemenskap, skratt och samarbete
Konkurrenskraftig lön och förmånerPubliceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att vara en ovärderlig del av vårt team. Du kommer ha många olika arbetsuppgifter, exempelvis:
Bedöma och planera vårdinsatser utifrån varje patients behov
Administrera läkemedel och utföra medicinska behandlingar, sköta centrala infarter och drän samt hantera läkemedelspumpar
Symtomskatta med validerade skattningsverktyg
Vara ett stöd och en trygghet för patienter och deras familjer genom att lyssna, ge råd och finnas där
Dokumentera vårdinsatser och följa upp vårdplaner noggrant
Samarbeta med andra vårdgivare för att säkerställa en sammanhållen och kvalitativ vård
Tjänsten innefattar arbete under dag-, kvälls- och helgtid, samt beredskapstjänstgöring.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
B körkort
Meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av palliativ vårdDina personliga egenskaper
Du är självständig, initiativrik och har ett genuint intresse för att hjälpa andra. Du är empatisk, lyhörd och har en förmåga att skapa förtroende och trygghet.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vår gemenskap. Tillsammans kan vi göra skillnad!Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackförbund - Region Dalarna
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
791 29 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Maria Gotti maria.gotti@regiondalarna.se 073-868 08 41 Jobbnummer
9876331