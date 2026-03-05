Sjuksköterska Palliativa sektionen avdelning 84, USÖ
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-03-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Ta chansen att få arbeta i vårt team på palliativa sektionens vårdavdelning! Avd 84 består av 13 vårdplatser för patienter från 18 år och uppåt som är i behov av specialiserad palliativ vård.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 550 vårdplatser och 3 500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska Palliativa sektionen avdelning 84, USÖPubliceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som sjuksköterska nära patient och närstående och kommer att få använda och utveckla dina omvårdnadskunskaper, medicintekniskt kunnande och läkemedelskännedom. Arbetet innehåller arbete med olika former av infarter, centrala infarter, dränage, pumpar för läkemedelsbehandling, intratekal- och epiduralkatetrar samt omvårdnad i alla former. Vårt fokus är att ge bästa möjliga symtomlindring och vård till de patienter som bedöms ha specialiserade behov. En stor del av vårt arbete är också att stötta och hjälpa närstående. Arbete med kvalitet och patientsäkerhet ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet.
I vårt team arbetar sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Vi erbjuder ett lärorikt, omväxlande och stimulerande arbete där du som sjuksköterska har stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Som ny medarbetare får du personlig introduktion tillsammans med kunniga och erfarna kollegor!
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som gott bemötande, samarbets- och initiativförmåga samt teamkänsla.Om tjänsten
Tillsvidareanställning i Region Örebro län med placering på avdelning 84. Heltid. Dag/kväll/helg-arbete ingår.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Kristin Skantz 019-602 82 53 Jobbnummer
9779766