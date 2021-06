Sjuksköterska, Palliativa rådgivningsteamet - Region Kalmar län - Sjuksköterskejobb i Vimmerby

Prenumerera på nya jobb hos Region Kalmar län

Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Vimmerby2021-07-01Vi erbjuderSom sjuksköterska i palliativa rådgivningsteamet ingår du i ett länsövergripande team med sjuksköterskor och läkare i Vimmerby, Oskarshamn och Västervik.Palliativa rådgivningsteamet fungerar som en stödjande resurs som riktar sig till all vårdpersonal inom hela vårdkedjan i hela länet oavsett patientens diagnos, ålder, boendeform eller bostadsort. Palliativa rådgivningsteamet erbjuder rådgivning i direkta patientärenden men även utbildning i palliativ vård. En viktig del av arbetet görs med patienten i patientens hem tillsammans med anhöriga och andra vårdgivare. Palliativa rådgivningsteamet erbjuder rådgivning via telefon, bedside undervisning och videokonsultationer. Resor inom länet med bil för besök hos patienter och vårdgivare är vanligt förekommande. Vi erbjuder en tillsvidareanställning med placering i Vimmerby med arbetsinsatserna riktade till Västervik. Resor till Kalmar ca 1 en dag i veckan. Arbetstiden är måndag till Fredag, dagtid. Vill du vara med och utveckla vården tillsammans med oss?Vi sökerVi söker en erfaren legitimerad sjuksköterska med god förmåga till självständigt arbete. Du är bra på att samarbeta, tar egna initiativ och arbetar på ett pedagogiskt sätt. Du har stort intresse och engagemang i palliativ vård. Erfarenhet och utbildning i palliativ omvårdnad är meriterande.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Körkort krävs.Vår arbetsplatsEnheten för palliativ medicin organiserar den specialiserade palliativa vården i Region Kalmar län. Vi är uppdelade i olika verksamheter för att kunna erbjuda möjlighet till palliativ vård av god kvalitet oberoende av patientens bostadsort och vårdmiljö.Rådgivningsteamen arbetar tillsammans med kommunala hemsjukvården och distriktsläkarna. På avdelning 30 har vi specialiserad palliativ slutenvård. I vår lasarettsanslutna hemsjukvård har vi specialiserad palliativ hemsjukvård i Kalmar med omnejd.Den palliativa vårdfilosofin innebär vård med helhetssyn, d.v.s. att fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella behov analyseras och handläggs i vården. Syftet med vården är ökad livskvalitet och minskat lidande trots svår sjukdom och förestående död. Våra hörnpelare är teamarbete, kommunikation, anhörigstöd och symtomkontroll.Kliniken är under ständig utveckling och har ett nära samarbete med andra kliniker och vårdgivare.Vi är en del av Länssjukhuset i Kalmar, där 2300 personer arbetar för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och Region Kalmar läns största arbetsplats. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ha de flesta specialiteter representerade samtidigt som det är tillräckligt litet för en bra och personlig kontakt över klinikgränserna. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi under lång tid visat upp goda nationella resultat - detta är vi stolta över! Vår arbetsmiljö kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, öppenhet och trygghet.Vi är 7000 medarbetare i Region Kalmar län som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Välkommen att bli en av oss!Mångfald på arbetsplatsen:Region Kalmar län jobbar för allas lika rättigheter och möjligheter, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Vi vet att mångfald bland våra medarbetare är en styrka. Vi ber alla som söker arbete hos Regionen att fylla i ett mångfaldsformulär. Uppgifterna används för att följa upp hur väl vi lyckas i vårt mångfaldsarbete och i vilken utsträckning vårt arbetssätt uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka jobb hos oss. Uppgifterna samlas in, lagras och bearbetas av Linnéuniversitetet, d.v.s. utanför Region Kalmar läns ansökningssystem. Uppgifterna är anonyma och kan inte kopplas till din jobbansökan och används inte i rekryteringen. Du kan välja att inte besvara frågorna eller att endast besvara en del av frågorna. Insamlandet av personuppgifterna sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Efter överenskommelse Tillsvidareanställning2021-07-01Vi tillämpar individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-20REGION KALMAR LÄN5839931