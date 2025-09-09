Sjuksköterska, Palliativ medicin, Umeå
Cancercentrum vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) är en spetskompetens för norra sjukvårdsregionen. Vi har avancerad teknisk utrustning och prioriterar forskning. Vi behandlar patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar i både sluten och öppenvård och erbjuder specialiserad sjukvård i hemmet samt cancerrehabilitering. Det finns även en avdelning för strålbehandling och en klinisk forskningsenhet på kliniken. Vi finns till största delen på Norrlands universitetssjukhus, men Palliativ medicin utför sitt uppdrag i patientens hemmiljö.
Vid Palliativ medicin i Umeå arbetar cirka 30 personer i multidisciplinära team bestående av sjuksköterskor, läkare, kurator, dietist, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vårt uppdrag är att bedriva specialiserad palliativ vård till patienter, oavsett ålder, boendeform eller diagnos. Det gemensamma för våra patienter är att de har en obotlig sjukdom med komplexa symtom. Vi erbjuder symtomlindring i ett brett perspektiv, där fysiska, psykiska, andliga och existentiella symtom beaktas. Vårt upptagningsområde är Umeå med kranskommuner. Vårt arbete bygger på hörnstenarna inom palliativ vård, dvs symtomlindring, närståendestöd, teamarbete samt kommunikation och relation.
Palliativ medicins verksamhet är uppdelade i två olika team. Det ena teamet är ett konsultteam som arbetar gentemot andra vårdgivare, både internt och externt, med råd och stöd inom medicinering, symtomlindring, omvårdnadsåtgärder samt etiska ställningstaganden. Konsultteamet arbetar dagtid, vardagar. Det andra teamet är ett hemsjukvårdsteam som arbetar med kvalificerad symtomlindring, rådgivning och närståendestöd samt omvårdnadsinsatser. Denna vård sker i patientens hem.
Vi söker en sjuksköterska som under ett 6 månaders vikariat kan förstärka Palliativa konsultteamet, eventuellt kan förlängning bli aktuellt.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska vid Palliativ konsultteamet bidrar du med kunskap och engagemang som får patienten, dess närstående samt omvårdnadspersonal att känna sig trygga.
Vid enheten har sjuksköterskan i konsultteamet många skiftande arbetsuppgifter, allt från remissbedömningar till utbildning av vårdpersonal inom region och kommun. I arbetet ingår remisshantering, att genomföra vårdbehovsbedömningar, uppföljningar av patienters månde och nuvarande behov samt planera för inskrivningar i hemsjukvårdsteamet.
I arbetet kommer du att arbeta med diverse teknisk utrustning t.ex. pumpar, infarter mm. Provtagning, injektioner, infusioner, ge blod, sårvård, läkemedelshantering mm. Samtal och stöttning till patienter och deras närstående är en stor del av arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse för palliativ vård. Vi önskar att du har bred erfarenhet av arbete som sjuksköterska. Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet av specialiserad palliativ vård samt vana att föra samtal med patienter om dennes sjukdom och vad som kan förväntas ske. Du har stor förmåga till samarbete men också hög förmåga till självständigt arbete. Du har förmåga att planera, prioritera, lösa problem samt vara motiverad i patientmötet. Du är öppen för att lära dig nya saker och anta nya utmaningar, både gällande teknik och metod. Stor vikt kommer att läggas vid personliglämplighet
Arbetet kräver att du svenskt körkort B samt tycker om att köra bil, eftersom bilkörning är en naturlig del av arbetet.
