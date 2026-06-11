Sjuksköterska på timmar till Företagshälsa
Falck Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-06-11
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Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du en engagerad och driven sjuksköterska med intresse för sambandet mellan arbete och hälsa? Falck hälsa och arbetsliv växer med fortsatt förtroende från våra kunder, och vi söker nu en driven och självgående sjuksköterska som vill arbeta på timmar i Ystad!
Vi som söker en kollega är ett glatt, engagerat och kompetent team på Falcks mottagning i Ystad. Du kommer att jobba nära erfarna och hjälpsamma företagssköterskor, företagsläkare, psykolog, fysioterapeut mfl som jobbar samspelande med våra kunder och deras medarbetare med goda resultat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Din roll är bred och omväxlande. Du kommer bland annat att:
Genomföra lagstadgade och förebyggande hälsoundersökningar, analysera resultat och ge professionell återkoppling till både medarbetare och chefer.
Agera medicinskt stöd och ge rådgivning i rehabiliterings- och riskbruksärenden.
Hålla i kundanpassade utbildningar inom exempelvis HLR, första hjälpen, Riskbruk
Utföra vaccinationer och provtagningar.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
minst legitimerad sjuksköterska
några års erfarenhet från medicinsk verksamhet
Utbildning och erfarenhet av venös provtagning
behärska svenska och engelska i tal och skrift
goda IT-kunskaper och förmåga och intresse av att leverera i digitala verktyg
Meriterande:
Utbildning till företagssköterska alt. distriktsköterska
Erfarenhet från företagshälsovård
Erfarenhet som Instruktör i HLR och Första hjälpen
Erfarenhet av spirometriundersökningar
Erfarenhet av motiverande samtal
För att trivas i rollen är du en självgående, strukturerad och målinriktad person som tar ett proaktivt ansvar för dina kunder. Du har en god kommunikativ förmåga, trivs med att samarbeta i team och kan anpassa dig när förutsättningarna ändras.
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours: Vi bryr oss om, Vi bygger förtroende, Tillsammans skapar vi mer värde.Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning på timmar utifrån verksamhetens behov. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad i Ystad och innehåller resor till enheter och kunder i närområdet, vilket innebär att du måste ha B-körkort och tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Ulrica Priebe på ulrica.priebe@falcksverige.se
. Vi tar inte emot ansökningar per mail.
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-30. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Falck Sverige AB
(org.nr 556235-1907)
Masttorget 6 (visa karta
)
211 77 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Ulrica Priebe ulrica.priebe@falcksverige.se Jobbnummer
9959913