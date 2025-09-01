Sjuksköterska på jakt efter flexibilitet? Sök timanställning hos oss!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Bemanningsservice är Sahlgrenska Universitetssjukhusets interna resursorganisation.
Vi rekryterar och ansvarar för all timanställd personal inom SU. Vårt uppdrag är att bemanna vårdavdelningarna med engagerad och kompetent personal vid akut korttidsfrånvaro. Som timanställd på Bemanningsservice har du möjlighet att ambulera mellan flera olika avdelningar med olika patientgrupper och vårdinsatser inom vår verksamhet, som bedrivs på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Högsbo sjukhus samt Rågården rättspsykiatri. Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i vården.
Hos oss får du flexibilitet i både arbetstid och arbetsplats. Med hjälp av vårt bokningssystem TimeCare Pool bokas du in på arbetspass utefter din egen tillgänglighet, vilket innebär att du själv bestämmer när du kan arbeta.
Om dig
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation och erfarenhet av sjukhusvård.
För att vi ska kunna erbjuda våra patienter god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare kan kommunicera på svenska i tal och skrift.
Som sjuksköterska är du trygg i din yrkesroll, ditt ledarskap och din erfarenhet. Du har en positiv attityd, är flexibel och serviceinriktad med god samarbetsförmåga och stort engagemang för ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi hoppas att du vill bidra med din kompetens och utvecklas tillsammans med oss!
Intervjuer hålls löpande under ansökningsperioden. I samband med rekrytering kommer vi att begära utdrag från misstanke- och belastningsregistret samt kontroller gällande legitimation för sjuksköterska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
