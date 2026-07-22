Sjuksköterska på halvtid till Försvarshälsan vikariat
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2026-07-22
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Som sjuksköterska vid Försvarshälsan på Älvsborgs amfibieregemente utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i start tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning.
Om enheten
På Göteborgs garnison arbetar drygt 1000 personer inom Försvarsmakten. Varje år genomför flera hundra värnpliktiga sin grundläggande militär utbildning här. Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga garnisonsorter i landet. Vi arbetar med hälsofrämjande insatser, arbetsmiljö, lagstadgade undersökningar, arbetslivsinriktad rehabilitering, medicinska bedömningar, hälso- och sjukvård för värnpliktiga och sjukvårdsberedskap vid övningar.
På Försvarshälsan arbetar vi tillsammans i team, bestående av läkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsmiljöingenjör, fysioterapeuter och medicinsk sekreterare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Försvarshälsan arbetar du med mottagningsarbete med kliniska bedömningar, provtagning, vaccination, hörselundersökningar, kontroller inför årliga hälsoundersökningar och telefonrådgivning. Sjukvård kan ibland komma att bedrivas i fält.
Du kommer att arbeta i en organisation med omväxlande och självständigt arbete samt arbeta i team med Försvarshälsans övriga personal. Tjänstgöring på annan ort kan förekomma liksom oregelbunden arbetstid. 1,5 timmar fysisk träning per vecka ingår i arbetstiden.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst fem års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
B-körkort (manuell).Dina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid om du har egen drivkraft och trivs med att arbeta tillsammans med övriga yrkeskategorier. Förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera resultat av utförda arbeten och uppdrag inom verksamheten. Flexibilitet och god samarbetsförmåga samt vilja att vidareutveckla dig själv och verksamheten vid Försvarshälsan är en förutsättning. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Sjuksköterska med specialistutbildning
Erfarenhet från rådgivningsfunktion och mottagningsarbete
Erfarenhet från tjänstgöring inom Försvarsmakten.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/forsvarsmaktens-vardegrund/)Övrig information
Anställningsform: Vikariat på halvtid, 20 tim/vecka.
Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: snarast enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen kan lämnas av
Mari-Ann Larsen, Avdelningschef & Ola Johansson, sjuksköterska
Kontaktas via växeln 031-69 20 00
mailto:amf4-g1@mil.se
Fackliga representanterSeko-forsvar-goteborg@mil.se
mailto:of-amf@officersforbundet.se
mailto:forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
mailto:sacostyr-fomedc@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev (PDF-format) där du motiverar varför just du passar som sjuksköterska hos oss på Amf 4, senast 2026-08-05
Personuppgiftsbehandling i LIME CRM
När du söker denna tjänst innebär det att Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter. För information om hur Försvarsmakten behandlar dina personuppgifter; https://www.forsvarsmakten.se/sjukvardspersonal
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10009109