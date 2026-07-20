Sjuksköterska, Ortopedmottagning, Rörelseorganens centrum Umeå
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-20
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum (ROC) Umeå ansvarar för universitetssjukhusvård i ortopedi inkluderat ryggkirurgi i Norra sjukvårdsregionen, de fyra nordligaste länen. ROC är även länssjukhus i ortopedi för Västerbotten och länsdelssjukhus för Umeåregionen.
Rörelseorganens centrum är indelat i sektionerna Artro och Tumör, Faktum, Trauma och Rygg som alla genomför tusentals patientbesök, behandlingar och operativa åtgärder årligen. Tillsammans med Kirurg- och ortopedkliniken i Lycksele och Enheten för opererande verksamhet i Skellefteå ansvarar vi för all ortopedi i länet.
Rörelseorganens centrum är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen.
Vår allsidiga verksamhet ses som stimulerande av våra medarbetare då verksamheten är uppdelad i olika sektioner. Det ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Vi har en verksamhet med bredd och djup. Den omfattar allt från bedömningar av patienters akuta ortopediska problem i akutverksamhet på mottagning och vårdavdelning till elektiva ortopediska operationer och en omfattande fraktur- och traumakirurgi.
På vår ortopedmottagning arbetar vi tillsammans för patientens bästa. Genom respekt, ansvar, samarbete och tydlig kommunikation skapar vi en trygg, professionell och välkomnande miljö för både patienter och medarbetare. Vi stöttar varandra, tar gemensamt ansvar för vårt uppdrag och bidrar varje dag till en verksamhet präglad av kvalitet, omtanke och arbetsglädje.
Vi söker nu sjuksköterska till vår mottagning, välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som skapar trygghet för våra patienter.
Arbetet innebär sedvanliga mottagningsuppgifter med bland annat telefonrådgivning och kommunikation via 1177. Även patientadministrativa uppgifter samt planering och koordinering av mottagningsverksamheten är en del av tjänsten.
Förutom arbetsuppgifter kopplade mot allmän ortopedi kommer du få möjlighet att specialisera dig mot någon eller några av våra sektioner. Det innebär en fördjupad kunskap inom angivet område samt ett fördjupat samarbete med läkare, administratörer och fysioterapeuter på samma sektion.
I rollen finns möjlighet att vara delaktig i utveckling av verksamheten och arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av mottagningsarbete och/eller ortopedi är meriterande.
För att trivas i rollen ser vi att du uppskattar ett varierat arbete och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra professioner. Flexibilitet och förmåga att prioritera är viktigt, då arbetet kan innebära varierande tempo.
Tillsammans med dina kollegor bidrar du till ett gott arbetsklimat och ett professionellt bemötande som sätter patientens behov i centrum.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334558". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Kontakt
Avdelningschef
Maria Nyman maria.nyman@regionvasterbotten.se 070-3371624 Jobbnummer
10006606