Sjuksköterska ortopedi, dag/kväll, natt eller rotation

2025-09-24
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Ortopedi, slutenvård
Välkommen till ortopedavdelningen!
Hos oss är det både akut ortopedi och planerade operationer.
Vi arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Vill du arbeta i välfungerande team med bra teamkänsla, goda samarbeten och engagerade kollegor så har du kommit rätt.
Vi har en lärande arbetsplatskultur med ett tillåtande och prestigelöst arbetsplats klimat där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet. Det ges möjlighet till och uppmuntras att hospitera på annan akut och planerande vårdavdelning samt till egen utveckling i sin sjuksköterskeroll. Vi jobbar systematiskt med ständiga förbättringar och utvecklingsarbete. För oss är det viktigt att både personal och patienter trivs.
Vill du veta mer om vår verksamhet? Gå in och kika på vårt Instagramkonto @ortopedenvisby.
Du utför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på en ortopedavdelning såsom medicindelning, läkemedelshantering, omvårdnad och provtagning. Fokusområden hos oss är komplex och individuell smärtlindring, mobilisering och såromläggning. Du arbetar i vårdlag tillsammans med undersköterskor. Vi jobbar även i team tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av akutsjukvård men det är inget krav.
Du som nyexaminerad sjuksköterska är också välkommen att söka. Du får god handledning av erfarna sjuksköterskor och undersköterskor.
För arbetet på avdelningen är det bra att tycka om både akut och planerad vård för patienter i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du är tydlig och saklig i din kommunikation och behöver kunna planera, delegera och prioritera arbetsuppgifter. Du är prestigelös, har en god förmåga att samarbeta utifrån att vi delar ansvar för mål och hjälper till på det sätt det behövs för att gruppen ska prestera. Vi ser till personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval kommer ske löpande under ansökningsperioden.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
