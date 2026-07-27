Sjuksköterska, Ortopedavdelningen, Rörelseorganens centrum, Umeå
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-27
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum Umeå ansvarar för Ortopedi i norra sjukvårdsregionen, som omfattar de fyra nordligaste länen. Rörelseorganens centrum är indelat i sektionerna Artroplastik och Tumör, Faktum, Trauma och Rygg som alla genomför tusentals patientbesök, behandlingar och operativa åtgärder årligen.
Rörelseorganens centrum, Umeå är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen.
Inom Rörelseorganens centrum Umeå finns mottagning, vårdavdelning, dagkirurgisk enhet, administrativ enhet samt ortopedtekniskt centrum. Vården präglas hos oss av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade i patientens vårdprocess och samarbetar för bästa resultat med visionen att hålla Norrland på fötter och i rörelse.
Ortopedens vårdavdelning har ett nära samarbete med Umeå universitet genom vår nyöppnade kliniska utbildningsavdelning. Utbildning av studenter och medarbetare ligger oss varmt om hjärtat och genom den nya avdelningen uppnår vi en unik blandning av högspecialiserad vård och klinisk utbildning. Välkommen till en spännande, lärorik och mångfasetterad arbetsplats där du får möjlighet att utveckla och utvecklas tillsammans med dina kollegor!
Vi erbjuder dig en bra inskolning och fortlöpande kompetensutveckling genom vårt interna utbildningsprogram med specialisering mot ortopedi. Du väljer om du vill arbeta på ett traditionellt AB schema eller på modell 3:3, väljer du att ingå i vår arbetstidsmodell ger det dig utökad möjlighet att påverka ditt schema, kortare veckoarbetstid samt extra ersättning vid arbete på obekväma tider. För dig som bor på annan ort erbjuder vi hjälp att hitta boende.
Vi söker nu sjuksköterskor till vår avdelning, välkommen till oss!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
På avdelningen kommer du få möjlighet att lära dig en bredd inom ortopedi, allt från planerade inläggningar till akutsjukvård med traumavård och avancerad ryggkirurgi. Hos oss har sjuksköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet där du som sjuksköterska motiverar och leder övrig omvårdnadspersonal.
Som sjuksköterska arbetar du nära patienten och i arbetet ingår att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov. Vi arbetar i snabba vårdkedjor där mobilisering och återgång till tidigare liv eftersträvas snabbt efter operation. Som sjuksköterska hos oss utför du ordinarie sjuksköterskeuppgifter för en akutvårdsavdelning som till exempel medicinhantering, patient- och anhörigsamtal samt planering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad kollega och bidrar med kunskap och glädje, som känner ansvar för patientens välmående och verksamhetens fortsatta utveckling.
Du är legitimerad sjuksköterska med ett intresse för ortopedi och akutsjukvård. Du kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt och ser det som en utmaning att arbeta i ett omväxlande tempo. Du gillar att samarbeta med människor i olika yrkeskategorier och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö genom din kunskap och ditt engagemang.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332690". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Kontakt
Bitr. avdelningschef
Mikael Schau mikael.schau@regionvasterbotten.se Jobbnummer
10012123