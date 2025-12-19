Sjuksköterska, öron-, näsa- och halsmottagningen
2025-12-19
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
ÖNH- och hudverksamheten
Öron-, näsa- och halsmottagningen är en enhet där personalen tar stort egenansvar för att utveckla och driva vården framåt och för att planera sin arbetsdag bland annat utifrån antalet planerade patientbesök och undersökningar.
Som sjuksköterska hos oss blir ditt övergripande uppdrag att ge en god och säker vård inom givna ramar vid öron-, näsa- och halsmottagningen på Visby lasarett. I dina arbetsuppgifter ingår inskrivningar inför operation, telefonrådgivning, att assistera jourhavande läkare och mottagningsläkare vid undersökningar samt assistera vid polikliniska operationer i lokalanestesi. Du kommer även att ha en del egna patienter som kommer för omläggning, suturtagning och eventuellt balansundersökningar samt sköta kontakt med våra cancerpatienter.
Slutenvårdsplacering dagtid kan förekomma utifrån verksamhetens behov.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med längre erfarenhet inom yrket och erfarenhet av
mottagningsarbete.
Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet av arbete inom öron-, näsa- och halssjukvård.
Som person är du trygg i dig själv och har en professionell framtoning i din yrkesroll. Du är självständig, flexibel och har förmågan att kunna anpassa ditt arbetssätt när förutsättningar ändras. Du har en god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
