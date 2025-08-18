Sjuksköterska, Öron- näsa- hals mottagning, Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Neuro-huvud-hals Centrum (NHHC) består av ca 650 medarbetare och finns på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. På centrat bedrivs vård med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Centrat är en länsklinik där högspecialiserad vård bedrivs för patienter från hela norra sjukvårdsområdet, samt bedriver forskning, utbildning och utveckling.
Öron- näsa- hals mottagningen (ÖNH mottagning) är en del av NHHC. Vi är en dynamisk och modern verksamhet och har ett brett arbetsfält från länsdelssjukvård till högspecialiserad vård inom Norra sjukvårdsregionen främst inom tumör, trauma, avancerad otokirurgi, foniatri och audiologi. Öron- näsa- hals mottagningen är även knuten till institutionen för Klinisk vetenskap inom medicinska fakulteten vid Umeå Universitet.
Som sjuksköterska hos oss blir du en del av Öron Näsa Hals kliniken som tillsammans bedriver en avancerad verksamhet som medarbetarna är stolta över. Vårt arbete är inspirerande och stimulerande, genom vårt teamarbete gör vi skillnad. Hos oss arbetar ett flertal positiva och kompetenta medarbetare som tillsammans representerar en bred kunskap och erfarenhet. Vår gemensamma målsättning är att ge våra patienter en vård som kännetecknas av tillgänglighet, omtanke, säkerhet och kvalitet.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med trevlig stämning. Vi söker nu en kollega till vårt arbetsteam som vill vara med och skapa ett bra mottagande och omhändertagande av våra patienter på öron-näs-halsmottagningen.
Välkommen till en klinik med mycket kunskap och yrkesstolthet som har roligt tillsammans!

Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får våra patienter att känna sig trygga.
Arbetet består av omhändertagande av akut planerade mottagningspatienter samt telefonrådgivning. Du kommer även att assistera läkare vid patientbesök som består av undersökningar, behandlingar och utredningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och erfaren sjuksköterska. Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med öron- näsa- hals sjukdomar.
Du har god organisationsförmåga, är van att arbeta självständigt och vill vara med i vår verksamhet. Du planerar ditt arbete i samverkan med kollegor och andra medarbetare. Du är patientfokuserad, har social kompetens, självständig och flexibel i ditt arbete. Du är positiv till förändringsarbete och du medverkar aktivt till en god arbetsmiljö. Du trivs med att arbetsdagarna är varierande och har förmåga att arbeta i ett växlande tempo.
Stor vikt kommer att läggas vid kompetens och personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
