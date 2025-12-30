Sjuksköterska/operationskoordinator till Bröst- och melanommottaging Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-12-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Bröst- och melanommottagningen i Malmö bedriver specialiserad cancervård inom Region Skåne. Vår verksamhet präglas av hög kompetens, ett nära teamarbete och ett stort engagemang för att ge patienterna ett tryggt, effektivt och professionellt omhändertagande. Hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en roll där ditt arbete gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad sjuksköterska till Bröst- och melanommottagningen i Malmö. I denna tjänst kombineras administrativa uppgifter inom operationskoordinering med möjlighet till kliniskt arbete.
Som operationskoordinator ansvarar du för att:
• planera och koordinera operationstider
• samordna patienter som kan opereras elektivt hos andra vårdgivare via samarbetsavtal
• kommunicera med patienter, operationsavdelningar och andra vårdenheter
• hantera dokumentation, remisser och uppföljning
• följa upp väntelistor och bidra till att optimera patientflöden
• samordna vid förändringar i planeringen och vid akuta behov.
Utöver de administrativa uppgifterna kan du arbeta kliniskt med exempelvis mottagningsarbete, telefonrådgivning och patientstöd utifrån verksamhetens behov och din kompetens.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom bröstkirurgi och/eller operationskoordinering. Likaså om du har tidigare vana från arbete på bröstmottagning med inriktning kirurgi och har arbetat i några av våra system Pasis, Orbit och Melior.
Du som söker har lätt för att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter, är van att arbeta både självständigt och i team samt har en hög kommunikativ förmåga och professionellt bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297899". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
enhetschef
Kristina Caetano kristina.caetano@skane.se 040-333276 Jobbnummer
9666326