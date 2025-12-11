Sjuksköterska Onkologmedicinska behandlingsmottagningen, USÖ
Nu har du chansen att vara en del av framtidens onkologiska vård och detta tillsammans med ett riktigt starkt och bra gäng fyllda av kunskap och kompetens!
Verksamhetsområde onkologi är länsövergripande med verksamhet på Universitetssjukhuset i Örebro. Här tar vi hand om patienter med tumörsjukdomar och erbjuder dem adjuvanta, kurativa och palliativa behandlingar. Vården i verksamhetsområdet bygger på en helhetssyn av våra patienter, vilket innebär att ta hänsyn till fysiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter. Verksamhetsområde onkologi består av mottagning, operations- och brachyenhet, slutenvårdsavdelning, medicinsk behandlingsenhet, strålbehandlingsavdelning samt paramedicinsk enhet. Vi utreder, behandlar och följer upp patienter med olika cancerdiagnoser.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vid Onkologmedicinska behandlingsmottagningen (MBO) ger vi behandling med cytostatika, immunterapi och antikroppar. MBO har även telefonrådgivning samt telefonkontakter med patienter som är under peroral behandling. MBO är en mottagning där man som sjuksköterska själv planerar sin dag. En stor del av arbetet är därför administrativt och består av planering, samordning och dokumentation.
Vi har en dagjoursverksamhet där patienterna får hjälp med akuta symtom och biverkningar som de olika behandlingarna kan ge. Dagjoursverksamheten innehåller även planerad verksamhet som exempelvis blodtransfusioner, dropp samt förberedelser inför biopsier, buktappningar, pleuratappningar eller inläggningar av subkutana venportar och andra polikliniska ingrepp. Det är även på MBO som sjukhusets PICCline-team finns, där några specialutbildade sjuksköterskor utför PICCline-inläggningar. Inom kliniken finns också en vårdavdelning, mottagning med operations- och brachyenhet samt en strålbehandlingsavdelning. I en förlängning finns möjlighet till rotation inom kliniken samt utbildning i form av ett "Onkologiår" där du får fördjupade kunskaper inom onkologi.
Hos oss på MBO får du ett självständigt arbete där du planerar din dag, men har ett nära samarbete med dina kollegor. Onkologi är ett område under ständig utveckling som vi tillsammans är en del av. Vi söker dig som är engagerad, söker utmaningar, är driven och vill vara med och utveckla den onkologiska verksamheten framåt.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av arbete och/eller utbildning inom onkologi är meriterande.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär. Ersättning
