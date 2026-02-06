Sjuksköterska, Omtanken Olskroken vårdcentral
2026-02-06
Vi söker sjuksköterska till teamet i Olskroken
Omtanken Olskroken vårdcentral ligger i hörnet av Redbergsvägen/Hökegatan med goda parkeringsmöjligheter, buss- och spårvagnsförbindelser. Här arbetar en erfaren och stabil arbetsgrupp som tillsammans skapar en trygg och trevlig atmosfär för både patienter och medarbetare.
Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt. Bredden av kompetens och vårt tvärprofessionella förhållningssätt gör att vi kan ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa och ge bästa vård utifrån patientens behov.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.

Om tjänsten
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom primärvården, bl.a. telefonrådgivning, mottagningsarbete, hembesök och vaccinationer.
Du kommer att arbeta både självständigt och i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av primärvård. Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är en engagerad person som har en vilja att utveckla dig själv och vår verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi hoppas att du tycker tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center.
