Sjuksköterska, Omtanken Olskroken vårdcentral

Omtanken Västerleden Vård AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg
2026-02-06


Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Omtanken Västerleden Vård AB i Göteborg, Mölndal, Åmål eller i hela Sverige

Vi söker sjuksköterska till teamet i Olskroken

Omtanken Olskroken vårdcentral ligger i hörnet av Redbergsvägen/Hökegatan med goda parkeringsmöjligheter, buss- och spårvagnsförbindelser. Här arbetar en erfaren och stabil arbetsgrupp som tillsammans skapar en trygg och trevlig atmosfär för både patienter och medarbetare.
Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt. Bredden av kompetens och vårt tvärprofessionella förhållningssätt gör att vi kan ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa och ge bästa vård utifrån patientens behov.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.

Publiceringsdatum
2026-02-06

Om tjänsten
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom primärvården, bl.a. telefonrådgivning, mottagningsarbete, hembesök och vaccinationer.
Du kommer att arbeta både självständigt och i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen.

Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av primärvård. Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är en engagerad person som har en vilja att utveckla dig själv och vår verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Tillträde: Enligt överenskommelse

Vi hoppas att du tycker tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss! Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7188263-1830150".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Omtanken Västerleden Vård AB (org.nr 556717-9980), https://omtanken.teamtailor.com
Hökegatan 34 (visa karta)
416 66  GÖTEBORG

Arbetsplats
Omtanken

Jobbnummer
9729285

Prenumerera på jobb från Omtanken Västerleden Vård AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Omtanken Västerleden Vård AB: