Sjuksköterska, Omtanken Frölunda Torg
2026-03-04
Vi söker sjuksköterska till teamet på Frölunda torg
Omtanken Frölunda Torg är Omtankens största enhet. Vårdcentralen ligger i direkt anslutning till köpcentret med samma namn och har goda förbindelser med kollektivtrafiken. Förutom vårdcentral har vi även rehab och mottagning för Ungas Psykiska Hälsa under samma tak. Vi har BVC för våra listade patienter i närliggande lokaler.
För att trivas hos oss behöver du tycka om att vara delaktig i utvecklingsarbete, detta för att få den bästa arbetsmiljön och den bästa vården för våra patienter. Vi arbetar teambaserat för att på bästa sätt kunna ta hand om våra patienter där vi samverkar inom alla kompetenser.
Vi erbjuder en välbemannad och dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att påverka ditt eget arbete. Vi provar gärna nya idéer och arbetssätt och är måna om våra medarbetares kompetensutveckling.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom primärvården så som telefonrådgivning, mottagningsarbete och vaccinationer.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Tycker om att arbeta både självständigt och i team
Känner dig trygg och trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat
Tidigare erfarenhet från primärvården är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Bland annat friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar
Vi hoppas att du tycker tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center.
