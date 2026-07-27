Sjuksköterska/Ögonsjuksköterska/Optiker, Ögonmottagningen USÖ
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-07-27
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Bli en del av ögonsjukvården i Örebro län!
Då en av våra medarbetare ska gå specialistsjuksköterskeutbildning inom ögonsjukvård söker vi dig som är ögonsjuksköterska, optiker eller sjuksköterska till ett spännande uppdrag på Ögonmottagningen, USÖ. Hos oss väntar ett spännande jobb med mycket teknik och patientkontakt! Ögonverksamheten på USÖ är en av Sveriges fem största ögonverksamheter. Totalt är vi drygt 130 anställda inom verksamheten som är belägen på våra tre sjukhus i länet. Ögonmottagningen på USÖ är den största av de tre enheterna som dagligen tar emot ca 250 patienter. Hos oss finns även en stor operationsavdelning och vårdavdelning för ögonpatienter.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna anpassas efter din erfarenhet och utbildningsbakgrund. Du kommer att utföra självständiga mätningar och olika undersökningar av ögat såsom kontroll av synfält, injektioner, tryckmätning, fotografering av ögonbotten samt synkontroll. Telefonrådgivning ingår även i dina arbetsuppgifter. Beroende på tidigare erfarenhet arbetar du självständigt med egna bedömningar eller i nära samarbete med läkare. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Du som är legitimerad sjuksköterska/ögonsjuksköterska/optiker och nyfiken på ögonsjukvård är varmt välkommen med din ansökan. Även erfarenhet av mottagningsarbete är meriterande. Då arbetet präglas av nära samarbete med dina kollegor är det nödvändigt att du har en god samarbetsförmåga. Vi värdesätter din förmåga att ta egna beslut och självständigt utföra ditt arbete. Du har en god förmåga att ta initiativ och har ett positivt förhållningssätt. Som person är du flexibel och lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I denna rekrytering tillämpas löpande urval, vi ser fram emot din ansökan!Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju. Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Sinnescentrum är ett nytt verksamhetsområde inom Region Örebro län som omfattar specialiteterna Öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH), käkkirurgi, ögonsjukdomar, hud- och könssjukdomar, orofacial medicin (OFM) och plastikkirurgi. Verksamheten bedrivs på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), samt på länsdelssjukhusen i Karlskoga och Lindesberg. Syftet med sammanslagningen är att stärka den strategiska samordningen och skapa en gemensam infrastruktur, förbättra/optimera vårdflöden och samverkan kring vårdplatser samt att skapa synergieffekter, t.ex. inom hudkirurgiskt centrum. Vi ser också att det kommer förstärka den akademiska profilen med ökad forskning och samordning av stödfunktioner och tydliggöra och profilera högspecialiserad vård inom Sinnesorganens område - regionalt och nationellt. Det nya verksamhetsområdet kommer att omfatta cirka 420 medarbetare, verksamma vid Region Örebro läns tre sjukhus.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:587". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Susanna Ask susanna.ask@regionorebrolan.se 019-6023681 Jobbnummer
10012957