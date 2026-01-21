Sjuksköterska Odinslunds vård- och omsorgsboende, Danderyds kommun
2026-01-21
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Vård och omsorg egen regi, driver vård och omsorg inom äldreomsorg och LSS med sammanlagt 14 verksamheter som är belägna runt om i kommunen. Inom äldreomsorgen finns 5 vård- och omsorgsboenden för äldre, 1 korttidsboende, 2 dagverksamheter för äldre och natt- och larmpatrull. Verksamhetsområdet är en del av Socialförvaltningen.
Nu söker vi 2 sjuksköterskor till 1 av våra vård- och omsorgsboenden, Odinslund, som har inriktning demens och somatik och består av 46 lägenheter. Lägenheterna är fördelade på 6 boendeavdelningar. Boendet är vackert beläget mitt på Djursholms torg och har goda kommunikationer från Mörby Centrum. Boendet har nära till vackra promenadstråk längs vattnet och stora terasser.
Verksamheten kännetecknas av god kompetens inom de olika yrkeskategorierna. All personal arbetar utifrån ett rehab/habiliterande förhållningssätt där målsättningen är att se varje boende som individ och ta hänsyn till dess fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Vår målsättning är att ge en god individanpassad omvårdnad och stimulans, med kompetent personal som tillvaratar intressen och behov.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska för ca 13 boende och du arbetar nära dina sjuksköterskekollegor. Du arbetar tvärprofessionellt tillsammans med läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal. I din roll kommer du att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna i omvårdnadsarbetet och ha ett nära samarbete med vår läkarorganisation. Du håller dig uppdaterad inom HSL och medverkar i verksamhetens utveckling inom hälso- och sjukvård/vård och omsorg.
Kompetensutveckling sker enligt egen regis kompetensmodell för sjuksköterskor.
I din roll ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom läkemedelshantering, delegering, dokumentation, rondarbete, planerade och akuta bedömningar. Du kommer arbeta preventivt inom riskområdena fall, trycksår, undernäring och munhälsa.
Vi arbetar bl.a. med kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD och Palliativa registret. Vi har digital signering för HSL-insatser och delegeringar genom signeringssystemet APPVA. HSL- och SoL-dokumentation utförs i Treserva, där även avvikelser registreras och följs upp. Vi är anslutna till NPÖ.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad sjuksköterska
* har minst 2 års erfarenhet
* har goda IT- och dokumentationskunskaper
* hanterar svenska språket i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom äldreomsorgen, har erfarenhet inom demens eller har en specialistutbildning.
För att lyckas i rollen behöver du arbeta strukturerat samt vara samarbetsorienterad. Du är stabil och trygg i din roll och har en god förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter i din yrkesvardag.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (HVB-hem) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301167".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-0126) Arbetsplats
Danderyds kommun, Odinslund
Verksamhetschef vård och omsorg
Diana Gartcheva Diana.Gartcheva@danderyd.se 0856891117
9697084