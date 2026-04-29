Sjuksköterska och vill göra verklig skillnad - varje dag? Sök till oss!

2026-04-29
Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta med psykisk hälsa i en verksamhet där utveckling, samarbete och patientfokus står i centrum?
Nu söker vi sjuksköterskor till psykiatrisk öppenvård i Motala inom tre olika områden:
• Allmänpsykiatri
• Beroendepsykiatri
Hos oss får du ett varierande arbete i multiprofessionella team där vi tillsammans arbetar för att göra verklig skillnad i människors liv.
Mottagningarna finns på Lasarettet i Motala och är en del av Psykiatriska kliniken Motala Mjölby inom Region Östergötland.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Hos oss får du
Individanpassad introduktion.
Mentor som stöttar dig i starten.
Kollegial handledning.
Möjlighet till interna och externa utbildningar.
Vi arbetar i ett öppet klimat där kollegor stöttar varandra och där det finns gott om utrymme att diskutera patientärenden och utveckla arbetssätt tillsammans.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Två verksamheter - ett gemensamt mål
AllmänpsykiatriskRiktar sig till vuxna med olika psykiatriska diagnoser såsom depression, ångest eller psykos-sjukdom. Här sker kontinuerlig behandling och uppföljning över tid. Arbetet präglas av regelbunden patientkontakt, bedömningar, rådgivning och samordning med andra vårdaktörer.
Beroendepsykiatri
Fokuserar på patienter med beroendeproblematik (alkohol, narkotika, spel). Arbetet är ofta både medicinskt och psykosocialt, med insatser som LARO-behandling, abstinensbehandling och långsiktig uppföljning. Samverkan med socialtjänst och närstående är central, och målet är stabilitet, minskat beroende och ökad livskvalitet.
Sjuksköterskan har en central och samordnande roll i samtliga verksamheter och ansvarar för att:
genomföra psykiatriska bedömningar och ge personcentrerad omvårdnad
planera, genomföra och följa upp behandlingar
stödja patientens återhämtning och främja hälsa och livskvalitet
ge rådgivning och psykoedukation till patienter och närstående
samverka med andra professioner och externa aktörer
arbeta självständigt med egna patienter samtidigt som teamarbete är en viktig del
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med helhetssyn, kontinuitet och samordning, där fokus ligger på att skapa trygghet, stödja patientens utveckling och säkerställa en säker och effektiv vård genom hela vårdkedjan.
Arbetet är varierat, utvecklande och ger möjlighet att följa patientens utveckling över tid.
Arbetsgrupp
Hos oss får du ett varierande arbete i multiprofessionella team där vi tillsammans arbetar för att göra verklig skillnad i människors liv. Du ansvarar för egna patienter och arbetar i team tillsammans med bland annat läkare, kurator, arbetsterapeut, psykolog och skötare.
Om dig
Vi söker dig som:
• är legitimerad sjuksköterska
• har intresse för psykisk hälsa
• trivs med teamarbete men kan arbeta självständigt
• vill bidra till utveckling av verksamheten
Erfarenhet av psykiatri eller beroendevård är meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och ett gott bemötande.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Ansökan och anställning
Tjänsterna är tillsvidareanställningar som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning, med tillträde efter överenskommelse. Vi arbetar löpande med urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Lasarettet, Hus B Plan 8
)
591 85 MOTALA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby Kontakt
Lena Rangensjö, Vårdförbundet 010-1047066 Jobbnummer
9881427