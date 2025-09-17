Sjuksköterska och nyfiken på psykiatri? Sök tjänst hos oss!
2025-09-17
Brinner du för psykisk hälsa? Bli sjuksköterska hos oss!
"Arbetet på psykiatriska kliniken är stimulerande, utvecklande och omväxlande, i teamarbetet så lär och stöttar vi varandra.
" Såhär beskriver en av dina framtida medarbetare hur det är att arbeta på psykiatriska kliniken.
Vi söker en sjuksköterska med stort intresse för psykisk hälsa till psykiatriska öppenvårds-mottagningen i Motala. Vi erbjuder en unik möjlighet att inhämta en bred kompetens i en stimulerande arbetsmiljö. Vi arbetar utifrån en sammanhållen vårdkedja med behandlaransvar i öppenvård- och slutenvård, det vill säga vi följer patienten oavsett var den befinner sig i vårdkedjan i nära samarbete med varandra. Varje dag är en möjlighet att lära sig något nytt, stöta på nya frågeställningar och utmaningar, att samarbeta, planera och utveckla arbetet nära kollegor och chef. Psykiatriska mottagningen är belägen på Lasarettet i Motala.
Vårt erbjudande
En introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet.
Möjlighet till spännande utvecklingsmöjligheter i form av vidareutbildningar och fördjupning av kunskap.
Kollegial handledning.
Gemensamt för alla nyanställda är att man tilldelas en mentor som lotsar dig in i arbetet på mottagningen och hjälper dig komma in i rutiner samt uppföljningssamtal med närmsta chef.
Som sjuksköterska på kliniken finns många möjligheter att utvecklas och bygga vidare på sin karriär. Du erbjuds som anställd både interna och externa utbildningar och det finns möjlighet till fördjupning. Vi uppmuntrar möjligheten till betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri via arbetsgivaren, med ett extra lönepåslag på 4 000 kr efter färdig utbildning.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska arbetar du med psykiatrisk omvårdnad där det ingår att bedöma patientens behov och se vilka åtgärder som bör vidtas i varje enskilt fall. Ditt ansvarsområde innefattar allt från behandlingsuppföljningar, hälsofrämjande samtal till telefonrådgivning. En stor del av arbetet innebär ett tätt samarbete med andra professioner/aktörer samt anhöriga kring patienten. Bedömningar sker även tillsammans med andra professioner inom teamet. Behandlingskontakterna är ofta långvariga. Vi eftersträvar en helhetssyn på individen och god samverkan med närstående, kommuner och våra vårdgrannar, där patientens behov står i fokus.
Du kommer att ansvara för egna patienter och i samråd med mottagningens övriga professioner genomföra vård och behandling. Hos oss får du möjlighet att möta en patient i taget och alla besök är bokade. Arbetet sker i tvärprofessionella team och följs upp på behandlingskonferenser och samverkansmöten. Vi använder aktivt individuella samt samordnade vårdplaner för att öka patientens delaktighet och för att kunna följa upp behandlingsmål. Dokumentation sker i journalsystemet Cosmic.
Arbetsgrupp
Psykiatriska kliniken Motala Mjölby består av två allmänna öppenvårdsmottagningar, beroendemottagningar och mobila omvårdnadsteam placerade i Motala och Mjölby samt en slutenvårdsavdelning i Motala. Kliniken arbetar utifrån en sammanhållen vårdkedja med behandlaransvar i både öppen- och slutenvård. Teamarbete och vård i hemmet är viktiga hörnstenar i verksamheten. Kliniken har västra Östergötland som upptagningsområden och ingår sedan 2020 tillsammans med all övrig psykiatrisk verksamhet i Region Östergötland i Psykiatricentrum. Vi är en arbetsgrupp med multiprofessionell kompetens som arbetet länge tillsammans. Vi arbetar i team med patienten i fokus, där vårt gemensamma mål är att möta patientens behov och i dialog med patienten planera för behandling. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att familjebemötande och anhörigstöd kan ingå i arbetsuppgifterna. Bredden i arbetet gör att dagarna hos oss är varierande och händelserika.
Om dig
Som person är du engagerad och intresserad av att tillsammans med dina kollegor skapa goda förutsättningar för att förbättra våra patienters mående och funktion. Du arbetar självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra då en stor del av vårt arbete är teambaserat. Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och att du vill engagera dig och utveckla ditt arbete.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av psykiatriskt arbete är meriterande men inte ett krav.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse som kan komma att inledas med sex månaders provanställning. Intervjuer för tjänsten kommer att ske 28/10 samt 31/10 på eftermiddagen.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby Kontakt
Linda Rickardsson linda.rickardsson@regionostergotland.se 010-1048768 Jobbnummer
9512506