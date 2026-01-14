Sjuksköterska och nyfiken på onkologi? Välkommen till avd 52
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-01-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Kom och jobba med oss! Vi är en onkologisk avdelning med 15 vårdplatser som vårdar patienter med bröstcancer, thyroideacancer, analcancer, gastrointestinala tumörer och okända primärtumörer.
Vi är ett gott team som jobbar nära tillsammans: undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, dietist, fysioterapeut och vårdadministratörer med flera. Tillsammans skapar vi förutsättningar för bästa möjliga omhändertagande och vård av våra patienter.
De behandlingar som ges i samband med vårdtiden är i huvudsak strål-, cytostatika- och radionukleidterapi, både i kurativt och palliativt syfte. Vi vårdar också patienter för symtom som följer av cancersjukdomen eller behandlingen och en del vårdas in till livets slut. Vi välkomnar både dig som är ny i yrket och dig som har varit yrkesverksam länge!
Alla våra medarbetare genomgår en strålsäkerhetsutbildning och cytostatikakörkort. Vi erbjuder poängutbildningar inom onkologi och möjlighet att läsa specialistsjuksköterskeutbildningen inom onkologi. Du har möjlighet att påverka ditt schema, då vi lägger individuella scheman i minst tioveckorsperioder i ISP, utifrån hälsoschema. Tjänstgöringen är förlagd till dag/kväll/helg.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att vara sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på onkologisk vårdavdelning.
Om dig
Du ska vara legitimerad sjuksköterska. Specialistsjuksköterska i onkologi och/eller erfarenhet av onkologisk vård är meriterande.
Vi ser att du vill arbeta personcentrerat. Du är en teamperson som också kan arbeta självständigt inom ditt kompetensområde.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnads handledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Onkologi Sahlgrenska sjukhuset Kontakt
Vårdenhetschef, Jonna Johansson 031-3429726 Jobbnummer
9684310