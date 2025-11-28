Sjuksköterska och brinner för unga vuxna? Sök till MiniMaria!
2025-11-28
Vill du bli vår nya kollega? Vi söker nu sjuksköterska till MiniMaria Västra Östergötland!
Vårt erbjudande
MiniMaria är en samordnad mottagning mellan kommunerna i västra Östergötland och Region Östergötland.
Kommunerna bidrar med behandlingssekreterare och regionen med sjuksköterska. MiniMaria erbjuder en lättillgänglig mottagning för de som ännu inte fyllt 26 år med skadligt bruk av alkohol, narkotika eller hasardspel. MiniMaria arbetar i nära samverkan med andra vårdgrannar såsom specialistpsykiatrin och andra kommunala enheter.
Brinner du för ungdomar och det förebyggande och behandlande arbetet med fokus på skadligt bruk av alkohol och andra droger? Vill du arbeta tillsammans med kompetenta behandlare som har klienten i fokus? Tillsammans erbjuder vi förebyggande insatser, råd, stöd och behandling till den som är ung.
Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns, våra unga vuxna.
Vi erbjuder dig:
En introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet.
Ett spännande och variationsrikt arbete där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Kollegial handledning i omvårdnadsgruppen.
Gemensamt för alla nyanställda är mentor som lotsar dig in teamet och hjälper dig komma in i rutiner samt uppföljningssamtal med närmsta chef.
Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska arbetar du utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv och har särskild kompetens och ansvar gällande medicinska bedömningar. Du genomför hälsofrämjande samtal samt information till närstående och andra samverkanspartners, till exempel genom föreläsningar. Du kommer arbeta på MiniMarias mottagningar i Motala och Mjölby.
Då det är ett förändrat arbetssätt med en delad tjänst får du en möjlighet att vara med och utforma arbetssättet tillsammans med kollegor och chef.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av hälsofrämjande insatser och arbete med unga samt kunskap om skadligt bruk av alkohol och andra droger är meriterande men inget krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet från dokumentation i Cosmic eller liknande system.
Det viktigaste för oss är att du har en god förmåga att möta unga och närstående i olika livssituationer. Att du kan arbeta självständigt och samtidigt har lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper utifrån olika vårdnivåer. Du behöver kunna planera, organisera och prioritera i ditt arbete. Vi ser gärna att du har ett intresse för det förebyggande arbetet och inspireras av att vara kreativ i ditt arbete. Vi lägger särskild vikt vid personlig mognad.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning, med tillsättning efter överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske torsdag 15/1 på eftermiddagen och fredag 16/1 på förmiddagen.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
