Sjuksköterska & Klinikchef till ögonklinik i Kungsbacka
Global Eye Partners AB / Sjuksköterskejobb / Kungsbacka Visa alla sjuksköterskejobb i Kungsbacka
2026-04-30
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Global Eye Partners AB i Kungsbacka
Vi söker dig som vill ha en delad roll med kliniskt arbete och klinikchef.
Ögonspecialisterna i Kungsbacka är en privat ögonklinik med vårdavtal med Region Halland. Vi öppnade i september 2024 och har vuxit snabbt sedan dess. I dag är vi ett team på 13 personer med kataraktkirurger, ögonplastikkirurger, ögonläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, optiker, medicinsk sekreterare och teknikansvarig - med en bra mix av kompetens och erfarenhet.
Vår verksamhet omfattar kataraktoperationer, linsbyten och RLE inom refraktiv kirurgi, ögonplastik (både inom regionavtal och privat kosmetiskt), IVT-injektioner, laserbehandling vid efterstarr, synfältsundersökningar samt läkar- och sköterskemottagning. Lokalerna är nyrenoverade och finns centralt i Kungsbacka nära tågstationen.
Vi har korta beslutsvägar och du får både påverka din egen vardag och vara med och forma klinikens framtid. Hos oss är det viktigt att trivas på jobbet! Vi är ett kompetent gäng som tycker att det ska vara roligt att gå till jobbet. Vi har höga ambitioner och vi vill vara en betydande privatklinik inom ögonsjukvården, med hög personal- och patientnöjdhet och att driva en effektiv verksamhet. Nu söker vi dig som vill vara med och driva den utvecklingen, både kliniskt och som ledare.
Om rollen
Det här är en delad roll där du kombinerar kliniskt sjuksköterskearbete med ett tydligt ledningsuppdrag som klinikchef. Riktvärdet är cirka 60 % kliniskt arbete och 40 % ledning, men fördelningen är inte huggen i sten, vi anpassar den efter din profil och vad verksamheten behöver.
Du rapporterar till, och samarbetar nära, VD och medicinskt ansvarig läkare.
Kliniskt arbete - cirka 60 %
• Assistera vid kataraktoperationer och ögonplastikoperationer
• Steriltekniskt arbete kopplat till operationsverksamheten
• Assistera vid eller självständigt utföra IVT-injektioner
• Mottagningsarbete: Förundersöka inför läkarbesök samt synfältsundersökningar
• Telefonrådgivning
• Hoppa in där det behövs vid frånvaro eller sjukdom. På en mindre klinik är flexibilitet en självklar del av jobbet
Ledning som klinikchef - cirka 40 %
Som klinikchef har du operativt ansvar för vardagen och säkerställer att rätt person gör rätt sak, och att patienterna får högkvalitativ vård i ett professionellt och vänligt bemötande, utan onödig väntetid.
Personal och kultur:
• Personalansvar och säkerställa rätt bemanning per dag
• Hantera sjukdom, VAB och akuta luckor
• Medarbetarsamtal och uppföljning
• Introduktion av ny personal
• Löpande feedback och konflikthantering
• Planera kompetensutveckling och trivselaktiviteter
• Fördela ansvarsområden inom personalgruppen
Verksamhet och drift:
• Daglig styrning av mottagning och operation
• Identifiera flaskhalsar och driva förbättringsarbete
• Säkerställa att produktionen flyter och håller hög kvalitet
• Koordinera möten och intern kommunikation
• Leda arbetsplatsträffar
Vi söker dig som
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har erfarenhet från ögonsjukvård. Erfarenhet från ögonoperationer (katarakt och/eller ögonplastik) är meriterande
• Har erfarenhet av steriltekniskt arbete (meriterande)
• Har ett naturligt ledarskap och trivs i en koordinerande roll
• Är strukturerad, lösningsorienterad och tar ansvar
• Kan planera på både kort och lång sikt
• Är trygg i att fatta beslut i vardagen
• Gillar att kombinera kliniskt arbete med ansvar
• Är prestigelös och bidrar till en god stämning, för oss är trivsel inte en bonus utan en grundbult
• Talar och skriver svenska obehindrat
Viktigt för att lyckas i rollen
• Du tar ägandeskap för helheten, inte bara din egen arbetsdag
• Du löser problem när de uppstår
• Du driver verksamheten framåt, inte bara håller den igång
Vad vi erbjuder
• En meningsfull dubbelroll. Den kliniska närheten till patienter och kollegor kombinerat med möjligheten att forma verksamheten som ledare.
• Inflytande från start. Korta beslutsvägar och en ung klinik i tillväxt. Det du gör syns och får effekt direkt.
• Ett kompetent och trevligt team. 13 kollegor, varav ca 10 på plats dagligen, som bidrar till din trivsel.
• Nyrenoverade lokaler och en bred verksamhet inom både regionavtal och privat vård.
• Flexibel rollfördelning. Balansen mellan kliniskt arbete och ledning kan diskuteras och anpassas efter dig.
• Marknadsmässig lön enligt överenskommelse, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Praktisk information
• Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning med inledande provanställning. Möjlighet till deltid efter överenskommelse.
• Arbetstid: Helgfria vardagar 07:30-16:00.
• Tillträde: Enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts löpande.
• Placering: Ögonspecialisterna i Kungsbacka, Västergatan 16, Kungsbacka.Så ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev där du berättar om din erfarenhet och varför just den här rollen lockar. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
• Sista dag att ansöka är 2026-06-01
• Skicka ansökan till: jobb@osik.se
Frågor om tjänsten: Jesper Nordén, VD, jobb@osik.se
