Sjuksköterska & Bitr. enhetschef sökes till Väsby psykiatriska mottagning 2
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Upplands Väsby
2026-01-19
Värnar du sjuksköterska om vården för personer med psykossjukdomar? Vill du vara med i utvecklingen i samband med uppstarten av psykosvård Stockholm? Då kan vi erbjuda dig ett meningsfullt arbete! Du som sjuksköterska är mycket viktig i teamarbetet med våra läkare, psykologer och undersköterskor.
Väsby psykiatriska mottagning 2 i Upplands Väsby är en öppenvårdsmottagning för patienter med psykos. I vårt arbetssätt ingår farmakologiska, anhöriginriktade och psykologiska behandlingsmetoder. Mottagningen är en del av den nystartade psykoskliniken i Stockholm.
Mottagningen arbetar i ljusa och rymliga lokaler nära Upplands Väsbys pendeltågsstation och centrum. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, kurator, en medicinskt ansvarig överläkare, specialistläkare och i perioder ST-läkare och AT-läkare. Medicinska sekreterare bistår med övergripande administration. Vårt mål är att erbjuda kvalificerade behandlingar till våra patienter och samtidigt skapa en arbetsmiljö som känns trivsam och inspirerande för våra medarbetare. Kollegialitet, erfarenhetsutbyte, ett öppet klimat och kompetensutveckling är viktiga faktorer för våra sjuksköterskor, faktorer som vi arbetar aktivt med.
En av våra sjuksköterskor går i pension och en går på föräldraledighet varför vi nu har två tjänster tillgängliga.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Du som sjuksköterska kommer vara en viktig del av utvecklingen av vården för våra psykospatienter. Som sjuksköterska på vår mottagning har du en central roll i behandlingsarbetet och är en viktig del i att skapa trygghet och kvalitet i vården.
En del av arbetsuppgifterna inom öppenvården för en sjuksköterska innebär läkemedelshantering, stödjande och uppföljande samtal och hembesök. Vidare är förväntningen att du förmedlar yrkesspecifik kunskap i teamarbetet med övriga personalkategorier. Undervisning och handledning av sjuksköterskestuderande ingår i dina arbetsuppgifter.
Som tillförordnad biträdande enhetschef stöttar du enhetschefens arbete med det övergripande mottagningsarbetet och har ett delat arbetsledaransvar tillsammans med enhetschef. Du arbetar även kliniskt med sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av psykiatrisk öppenvård och/eller slutenvård. Meriterande är arbetslivserfarenhet inom psykos eller specialistutbildning i psykiatri. Körkort B är önskvärt.
Dina personliga egenskaper
Du har utvecklad förmåga att möta människor med skiftande mående. Du trivs med att arbeta självständigt och strukturera din arbetsdag. Du förmedlar gärna din yrkesspecifika kunskap till övriga personalkategorier. Vi förutsätter ett kompetent kliniskt omdöme, ett professionellt förhållningsätt och samarbetsförmåga.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid 40 tim/vecka med tjänstgöring måndag- fredag 8-16:30.
Vikariat på minst ett år med möjlighet till förlängning alternativt tillsvidareanställning, heltid 40 tim/vecka med tjänstgöring måndag-fredag 8-16:30.
Till en av tjänsterna ingår rollen som tillförordnad biträdande enhetschef på mottagningen. (Minst ett år).
Övrig information
Vi erbjuder generösa förmåner: friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, fri sjukvård, flertalet försäkringar och utökat antal semesterdagar för dig över 40 år.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/254". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Nordväst, Soll/Sigt/UV Kontakt
Erica Backstrom Sjölin, Enhetschef 08-12344036 Jobbnummer
9690810