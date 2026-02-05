Sjuksköterska nyfiken på barnsjukvård sökes till Barnregionvårdsavdelningen
Är du sjuksköterska som är nyfiken på eller har erfarenhet av arbete med barn eller barnsjukvård? Lockas du av tanken på att arbeta i en högspecialiserad barnsjukvård med ett varierande kliniskt arbete och möjlighet till stor utveckling? Då är det dig vi söker till vår nybyggda barnavdelning på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge!
Du erbjuds
en toppmodern, barnanpassad och nybyggd vårdmiljö
ett meningsfullt arbete inom högspecialiserad barnmedicin i ett tvärprofessionellt team
kompetensutveckling, handledning och regelbunden reflektionstid
en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter
möjlighet att delta i kliniskt basår för nyutexaminerade sjuksköterskor.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Barnregionvårdsavdelningen (BRA) i Huddinge är Sveriges enda vårdavdelning med specifik barnmedicinsk kompetens inom hematologi, nefrologi och gastro-/hepatologi. Här vårdar vi barn och ungdomar från hela landet - och ibland även från våra nordiska grannländer - med både akuta och kroniska tillstånd. Vårdtiderna kan sträcka sig från några dagar till flera månader, och omfattar bland annat vård av barn som genomgår lever-, njur- eller stamcellstransplantation samt patienter med akut leversvikt eller i behov av dialys.
Avdelningen är nybyggd och utformad för att på sikt kunna ta emot upp till 16 patienter. För närvarande har vi 5 vårdplatser i drift, och planen är att vårdkapaciteten ska utökas successivt i takt med att vårt team växer. Patientgruppen är varierad, vilket gör att du får arbeta med en bredd av tillstånd och vårdinsatser - ett stort plus för din professionella utveckling.
Vid behov hjälper vi även till med patienter från andra barnflöden, vilket bidrar till ett dynamiskt arbetssätt och främjar ett starkt teamsamarbete.
Hos oss är patienterna och familjerna är ofta återkommande och vi är därför extra måna om barnperspektivet, delaktighet och kontinuitet. Där har du som sjuksköterska en betydande roll.
Arbetet och arbetssätten varierar mycket, vilket gör att utvecklingsmöjligheterna är många beroende på vem du är som söker och vad du har med dig.
Vi söker dig som
är nyfiken på barnsjukvård och strävar efter att växa och utvecklas i din yrkesroll
värdesätter ett gott samarbete och har förmåga att skapa goda relationer
trivs med att arbeta i en varierande vardag och har förmåga att växla till självständigt arbete i takt med att du blir trygg i arbetsuppgifterna.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med barn eller barnsjukvård
Arbetslivserfarenhet inom av någon av avdelningens diagnosgrupper; nefrologi (dialys), hematologi, gastrologi, hepatologi, onkologi eller transplantation
Något eller några års erfarenhet som sjuksköterska.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
