Sjuksköterska, Njurmottagningen, Medicincentrum, Umeå
2026-04-24
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och är en stor klinik med ca 300 medarbetare. Hos oss pågår ett spännande utvecklingsarbete där vi ska påverka och utveckla framtidens vård inom det internmedicinska området. Verksamheten spänner över en stor del av det internmedicinska fältet: akutmedicin, gastroenterologi, lung- och allergimedicin, endokrinologi och diabetes samt njurmedicin.
På njurmottagningen, som är en del av Medicincentrums öppenvård, tar vi hand om patienter med olika njursjukdomar och i olika stadier av deras sjukdom. Arbetsgruppen består av 7st sjuksköterskor, en undersköterska, läkare och paramedicinare. Som sjuksköterska på njurmottagningen har man en inriktning och huvudsakligt ansvarsområde inom njursvikt och transplantationsutredningar, peritoneladialys eller nytransplanterade patienter.
Vi står inför ett par pensionsavgångar inom närmsta åren vilket innebär att vi redan nu påbörjar ersättningsrekryteringar för att ge möjlighet till kunskapsöverföring och inskolning i god tid.
Att jobba som sjuksköterska på njurmottagningen innebär en viktig och central roll för patienterna och deras vård. Det ger dig möjlighet genom ditt arbete att bidra till vårt mål - att ge en god och säker vård till våra patienter.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.Arbetet som sjuksköterska på njurmottagningen är stimulerande och varierande. Det är ett omväxlande arbete som sker i nära samarbete med övriga professioner i teamet med patienternas behov i fokus.
Arbetet består av förberedande av patienter inför läkarbesök, egna mottagningsbesök, telefonrådgivning, provgranskning och administrativt arbete runt patienter mm.
Du kommer att få möjlighet att inrikta dig mot minst ett av följande områden: njursvikt, nytransplanterade eller peritoneladialys.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med njurmedicinska sjukdomar.
Du trivs i en miljö med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet där du behöver ta stort eget ansvar. Du arbetar i team och självständigt där samarbets- och initiativförmåga samt flexibilitet och noggrannhet är egenskaper du har.
B-körkort är ett krav då hembesök ingår i tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319413".
Detta är ett heltidsjobb.
