Sjuksköterska Neuropsykiatrisk mottagning i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2025-10-30
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.
Vi söker en sjuksköterska till Neuropsykiatrisk mottagning som är en psykiatrisk specialistvårdsmottagning som bedriver diagnostisering och behandling för personer från 18 år med neuropsykiatriska diagnoser, där ADHD och autism är de största patientgrupperna. Vi arbetar utifrån nationella vårdprogram och med ett teambaserat arbetssätt, vilket ger de bästa förutsättningarna för en god och säker vård.
Vi arbetar i moderna nybyggda lokaler. Här arbetar sjuksköterskor, kuratorer, skötare, psykologer, läkare, medicinska sekreterare och arbets- och fysioterapeuter i nära samarbete. Hos oss på mottagningen får du arbeta dagtid, måndag till fredag i en fin och modern miljö med trevliga och kompetenta kollegor.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett stimulerande och varierande arbete inom både mottagning och akutflöde. Arbetet är omväxlande och sker i nära samarbete med övriga professioner i teamet. Patienternas behov innebär att vi ibland behöver möta patienten i hemmet eller på andra platser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Bedöma och planera vård utifrån patientens behov
• Följa upp och utvärdera behandlingar och insatser
• Arbeta i det akuta patientflödet på mottagningen
• Bidra med det somatiska perspektivet i den psykiatriska vården
• Samverkan med olika samarbetspartners i samhället
• Patientrådgivning och psykoedukation
• Bidra med omvårdnadsperspektivet i teamarbetet
Vi erbjuder dig:
• Ett varierande och meningsfullt arbete
• Goda utvecklingsmöjligheter, både internt och externt
• Nära samarbete i ett engagerat team
• Generöst friskvårdsbidrag och Region Västerbottens förmånerKvalifikationer
Vi söker dig som har en varm personlighet och tycker om teamarbete.
Du är legitimerad sjuksköterska. Meriterande är om du har specialistutbildning med inriktning mot psykiatri, erfarenhet av mottagningsarbete och erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriskfunktionsnedsättning.
Vi ser fram emot din ansökan.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
