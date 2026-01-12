Sjuksköterska, Neuromottagningen Nhhc, Umeå
2026-01-12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vid Neuro-Huvud-Hals centrum på Umeå universitetssjukhus arbetar idag ca 600 personer med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa och hals. Underlaget för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad vård från norra Sverige.
Neuromottagningen är en specialistmottagning för neurologi och neurokirurgi. Vi tar emot patienter på remiss från läkare som har gjort bedömning att det krävs specialistkompetens. Förutom allmän neurologisk och neurokirurgisk mottagning finns även en rad diagnosrelaterade team som arbetar inom NIM (Neuroimmunologi såsom MS), Parkinson, Epilepsi, ALS, NPH (Normaltryckshydrocephalus) samt DBS (Deep Brain Stimulation) där olika yrkeskategorier ingår.
Hos oss ges du möjlighet att jobba i en mångfasetterad och komplex verksamhet, där den ena dagen inte är den andra lik. Du får bidra inom ett spännande område med både kliniskt arbete och administrativa uppgifter. Det finns även möjligheter att utvecklas inom mottagningens olika områden.
Vi söker en sjuksköterska för arbete på Neuromottagningen. Arbetet kommer bestå av allmänt mottagningsarbete men även med möjlighet att inrikta sig mot specifika team.
Svårigheterna varierar från patient till patient vilket gör sjuksköterskans arbetsuppgifter omväxlande och varierande.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I rollen utgör du ett nav för patienten och de olika professioner som ingår i teamet, såsom läkare, kurator, dietist, sekreterare, fysioterapeut och arbetsterapeut. En del av patientkontakten är också att ha egna sköterskebesök.
Neuromottagningen, NUS tar emot patienter från hela regionen och som sjuksköterska är man ansvarig och delaktig kring behandlingen av dessa. Man har också en rådgivande roll för sjuksköterskekollegor från andra regioner.
Som sjuksköterska kommer du att planera mottagningsarbetet, samordna insatser i öppenvård, boka och kalla patienter för både läkarbesök och sköterskemottagning, intern och extern telefonrådgivning och uppföljning, delta aktivt i arbetet med kvalitetsförbättrande åtgärder inom verksamheten, hålla kontakt med externa aktörer samt vara delaktig i handledning av personal och studenter.
Arbetsuppgifterna varierar och du ges ett stort utrymme för att planera och strukturera din dag utifrån mottagningens behov och uppdrag. I samverkan med övriga kliniker inom basenheten kan eventuellt även annat arbete med andra arbetstider/arbetsplatser bli aktuellt under ex. helger och semestertider.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Meriterande med erfarenhet inom öppenvård och/eller kunskap inom neurologi. Du har erfarenhet av arbete i Cosmic journalsystem.
Vi ser gärna att du har vana att arbeta i team och har god organisationsförmåga. Som person är du serviceinriktad och tycker om att ha patientkontakt. Du är självgående och tar gärna egna initiativ. Du har en god kommunikationsförmåga och fungerar bra i samarbete med klinikens övriga kollegor.
