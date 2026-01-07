Sjuksköterska, nattorganisationen, Närvårdskliniken Vårdcentrum Finspång
Vill du bli en del av ett härligt gäng där arbetsglädjen är stor? Då kan det här vara tjänsten för dig! Vi söker just nu sjuksköterskor som vill bli våra nya kollegor.
Vårt erbjudande
I Vårdcentrum Finspång har vi samlat resurser för en trygg, nära och god hälso- och sjukvård i samverkan med Finspångs kommun. Vårdcentrum Finspång tillhör Primärvårdscentrum (PVC) och innefattar vårdcentral med BVC, distriktssköterskemottagning, laboratorium, egen jour-mottagning och en rehaborganisation. Närvårdskliniken som bedriver verksamhet 24/7 innefattar närvårdsavdelning och LAH. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats genom att främja en arbetsmiljö som ger balans mellan arbete och fritid. Hela verksamheten består av drygt 230 medarbetare i olika befattningar. Kännetecknande för Vårdcentrum Finspångs verksamhet är god samverkan mellan enheterna och olika yrkesgrupper. Det nära samarbetet med Finspångs kommun berör framförallt hemsjukvård för våra gemensamma invånare.
Att arbeta inom nattorganisationen på närvårdskliniken innebär att i team med sjuksköterskor och undersköterskor ta ansvar för de inneliggande patienterna på närvårdsavdelningen, patienter i lasarettsansluten hemsjukvård och kommunal hemsjukvård. Närvårdsavdelningen består av 14 vårdplatser där utredning, eftervård och rehabilitering bedrivs för medicinska, kirurgi och ortopediska patienter.
Inom LAH och den kommunala hemsjukvården genomförs planerade och oplanerade besök, för att göra bedömningar samt ge basal och specifik palliativ omvårdnad. Telefonrådgivning till vårdpersonal inom hemtjänst ingår också i våra arbetsuppgifter. Vi åker även på uppdrag från 1177. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterska inom särskilda boenden. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt och lägger stor vikt vid teamarbete där alla professioners kompetens tas till vara och där vår samlade kompetens och erfarenhet är kärnan för vårdens utformning
Du är välkommen att höra av dig till någon av oss så kan vi berätta mer om vår verksamhet, vi kan också träffas förutsättningslös där du har möjlighet att komma förbi och bekanta dig med vår verksamhet.
Närvårdskliniken strävar efter att erbjuda attraktiva och hälsosamma scheman. Helgtjänstgöring ingår. Vi tillämpar individuell schemaplanering.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med ett par års erfarenhet. I din tjänst behöver du körkort för bil. Vi är måna om att man som medarbetare känner sig trygg hos oss och därför erbjuder vi dig en individuell introduktion. Du har kontinuerliga uppföljningssamtal med chef och en individuell utvecklingsplan. Då du kommer att kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda språkkunskaper i svenska, såväl i tal som skrift.
Vi söker dig som med glädje och engagemang vill utvecklas inom din profession och vara en del av utvecklingen av vår organisation. Som person är du flexibel, strukturerad, har god samarbets-förmåga och goda sociala färdigheter. Du är nyfiken, har en personlig mognad och en empatisk förmåga. Du har ett förhållningssätt där patienten är i fokus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du är rätt person i vår verksamhet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närvårdskliniken Finspång Kontakt
Vårdenhetschef Erika Thorsell 010-1042510,erika.thorsell@regionostergotland.se Jobbnummer
9672583