Sjuksköterska nattjänstgöring till Infektionskliniken, Sundsvall

Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Infektionskliniken är stationerad i Sundsvall och har ett länsövergripande ansvar för infektionssjukvården i hela Västernorrlands län. Varje år tar vi emot cirka 6 800 patienter.
Vi arbetar med personcentrerad vård vilket innebär att patienten är i fokus och mer delaktig i sin behandling. Vi har idag 12 vårdplatser uppdelat på två vårdlag med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietist och arbetsterapeut. På avdelningen har vi endast enkelrum och isoleringssalar med sluss-system. För tillfälligt delar vi avdelning med lungmottagningen under deras renovering, därav dubbelbeläggs-rummen.
Nu söker vi sjuksköterskor för nattjänstgöring till vårt härliga team. Tjänsten avser en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Som sjuksköterska kommer du att jobba på vår slutenvårdsavdelning där vi utreder och behandlar infektionssjukdomar såsom: pneumoni, endokardit, meningit, sepsis och TBC, tropiska sjukdomar, sorkfeber, tularemi (harpest) hepatit, HIV, legionella, mjukdelsinfektioner, CNS-infektioner, rosfeber, bältros, spondylit, apkoppor, ebola, encefalit, norovirus, MERS, med mera.
Vi erbjuder en stor variation av vård vilket gör att du får ett intressant och utvecklande arbete. Infektionskliniken är en spännande avdelning som på ett unikt sätt kan ge dig möjlighet att bli väldigt bred i din kompetens då samtliga patientkategorier (medicin, kirurgi, ortopedi och ibland även barn) behandlas hos oss. Vi har kontinuerliga utbildningar i infektionssjukvård gällande olika infektionssjukdomar. Dessutom har vi en specialistsjuksköterska som finns tillgänglig de flesta vardagar för stöttning i det vardagliga arbetet.
Arbetstiden är förlagd dag/kväll och hos oss arbetar du 2 av 5 helger eller varannan helg efter önskemål.
Vi arbetar med individanpassad inskolning och mentorskap vilket innebär att inskolningen anpassas efter dig som person och att du efter inskolningen blir tilldelad en mentor om du önskar.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Strukturerad
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Ersättning

Månadslön.
