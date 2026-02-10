Sjuksköterska, nattjänst på kirurgisk vårdavdelning
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Värnamo Visa alla sjuksköterskejobb i Värnamo
2026-02-10
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Kirurgavdelning G och H, Värnamo sjukhus
Välkommen till oss på kirurgen i Värnamo!
Rollen som sjuksköterska
Det huvudsakliga arbetet består av pre- och postoperativ omvårdnad men även att ta hand om patienter under olika utredningar och behandlingar. Hos oss kan vi erbjuda dig ett omväxlande och spännande arbete med utvecklingsmöjligheter inom kirurgin. Vi arbetar i team med olika professioner och tillsammans med övriga medarbetare arbetar du för ett gott samarbete inom kliniken. Som sjuksköterska leder och fördelar du arbetet i teamet.
Arbete på natten kräver viss erfarenhet sedan tidigare och en högre grad av självständigt arbete.
Din blivande arbetsplats
Kirurgavdelning G och H är en dynamisk arbetsplats med högt tempo och en bra mix av nya sjuksköterskor och erfarna inom kirurgisk vård och omvårdnad. Vi arbetar medvetet med att försöka skapa så bra förutsättningar för dig som är nyutexaminerad med mentorskap och utbildningar. Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom kirurgisk vård både för novis och erfaren sjuksköterska med anpassade utbildningar från regionen och via universitet.
I Värnamo finns två vårdenheter i slutenvården med olika inriktningar mot kirurgiska specialiteter. Här finns även en kirurg/endoskopimottagning, där undersöks och behandlas patienter inom övre/nedre gastroenterologi, allmän kirurgi, buk- och bröstplastik samt endokrinologi. Vi har också en stomimottagning.
Kirurgkliniken är en länsklinik med verksamheter i både Jönköping, Eksjö och Värnamo. Läs mer om kirurgkliniken här: Kirurgkliniken som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Kirurgkliniken/)Publiceringsdatum2026-02-10Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och är intresserad av kirurgisk omvårdnad. Du behöver ha minst ett års erfarenhet som sjuksköterska för att kunna söka nattjänst hos oss.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är strukturerad och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Som person är du trygg och stabil med god initiativförmåga och ett empatiskt förhållningssätt. Vi fäster vikt vid att du kan arbeta självständigt men också att du har en god samarbetsförmåga. För oss är professionell inställning, ansvarstagande, gott bemötande och patientsäkerhet alltid aktuella och prioriterade frågor.
Vårt erbjudande till dig
• tillsvidareanställning, nattjänst
• Region Jönköpings län ger lönetillägg på 6000 kr/månad för dig som jobbar ständig natt
• ett arbete där du kan vara med och utveckla samtidigt som du själv utvecklas
• Individuell schemaplanering till viss del
• introduktion med utgångsläge från din erfarenhet
• tillgång till friskvårdsaktiviteter
• fri öppen sjukvård
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att ta en första kontakt med våra vårdenhetschefer:
Jennie Kobb, tel: 010-24 472 55, jennie.kobb@rjl.se
Lina Bergsten, tel: 010- 24 472 98, lina.bergsten@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K34/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9734898