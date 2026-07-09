Sjuksköterska nattarbete till hjärtavdelningen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-07-09
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På avdelning 46 får du jobba med hjärtpatienter från hela länet. Vi jobbar i team med patienten i centrum. Du får jobba med engagerade och kompetenta kollegor som hjälper och stöttar varandra. Samarbete och noggrannhet värderas högt. Välkommen att bli en av oss!
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst svenska C1-nivå. Vi ser det som en merit om du är vidareutbildad inom kardiologi och har kunskaper i andra språk än svenska. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av hjärt- eller akutsjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt, du värderar och ser nyttan av att samarbeta med andra men tar även ansvar och strukturerar arbetet på ett självständigt sätt. Vidare har du lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och uttrycker en positiv attityd till ditt arbete.
Det här får du arbeta med
Vi erbjuder dig arbete på en rolig och intressant avdelning där du har möjlighet att utvecklas i din roll som sjuksköterska. Arbetet innebär omhändertagande av framför allt patienter som ska utredas eller behandlas för sina hjärtbesvär. Våra patienter kommer akut eller planerat från hemmet, andra enheter eller sjukhus. Utöver de vanliga arbetsuppgifterna som omvårdnadsansvarig sjuksköterska är du en del i den personcentrerade ronden tillsammans med övriga professioner. Du övervakar Telemetrier på avdelningens patienter. Avdelning 46 har ett nära samarbete med Hjärtintensiven och Dagvårdsavdelningen.
Det här erbjuder vi dig
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Verksamheten omfattas av Region Norrbottens extra-satsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlagd till natt, tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
972 41 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Johanna Burström johanna.burstrom@norrbotten.se +46730763753 Jobbnummer
9998440