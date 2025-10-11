Sjuksköterska natt- Heltidsmått 32 timmar/vecka-Extra lönetillägg
2025-10-11
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Kommunens hälso-och sjukvård bedrivs i såväl ordinärt boende som i omsorgsboenden. Vi erbjuder dig ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar, där du har möjlighet att göra skillnad. Du har engagerade kollegor som tillsammans med dig skapar en trevlig arbetsplats. Vi är måna om att ha en positiv anda på arbetsplatsen och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet till kompetensutveckling. För att möjliggöra en god introduktion i vår verksamhet erbjuds du en mentor. Du har förutom ett förmånligt veckoarbetstidsmått också ett lönetillägg på 5000 kr/månad/heltid. Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med en kollega arbetar du över hela kommunen. Som sjuksköterska utför du hälso- och sjukvårdsinsatser, delegerar och handleder personal, både i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboenden.Kvalifikationer
Leg. sjuksköterska, gärna med erfarenhet. B-körkort är ett krav. Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla vår hälso-sjukvård, för att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg till kommunmedborgaren. Du är strukturerad, kan prioritera i ditt arbete, är trygg i din yrkesroll och ser värdet i att vi lär oss av varandra. Du är positiv, ser möjligheter och har en god samarbetsförmåga. Du ska tycka om att arbeta självständigt, men samtidigt vara en god lagspelare och ha förmåga att bedöma och fatta beslut i vårdsituationer.
Välkommen med din ansökan. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
