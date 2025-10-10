Sjuksköterska natt, Vuxenpsykiatri Region Västmanland
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-10-10
Vill du ha ett utvecklande arbete och känna att det du gör är betydelsefullt? Du som är intresserad av akutsjukvård och nyfiken på hur det är att arbeta som sjuksköterska inom psykiatrin? Då är det kanske dig vi söker till oss på Avdelning 93.Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
På avdelning 93 välkomnas du till en variationsrik arbetsplats i både tempo och uppgifter där vi har ett öppet arbetsklimat med stor gemenskap. Vi är en högspecialiserad vårdverksamhet och en arbetsplats med stor erfarenhet och specialistkompetens, där du som sjuksköterska har en viktig roll. Du arbetar i nära samarbete i team med 3 skötare. Vissa nätter är lugna och andra mer händelserika. Du har en central roll som arbetsledare och är omvårdnadsansvarig för patienten. I rollen ingår också mycket kontakt och samarbete med den vuxenpsykiatriska akutmottagningen. Kontakter med övriga landet och i utlandet kan förekomma.
Om arbetsplatsen
Avdelning 93 PIVA-enheten, är en psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Vi har i uppdrag att ta emot de mest vårdkrävande patienterna, oavsett diagnos, som är i behov av sluten psykiatrisk vård. På PIVA-enheten förekommer det att patienter vårdas under tvång enligt LPT och att tvångsåtgärder behöver vidtas. Patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor är i ständigt fokus för att främja en så god och säker vård som möjligt.
Vi arbetar enligt en trygg och meningsfull heldygnsvård: En meningsfull heldygnsvård (skr.se)
Som medarbetare hos oss erbjuds du ett betydelsefullt arbete och vi är på väg att implementera Safewards. För att du ska komma in i arbetet på bästa möjliga sätt kommer du att få en introduktion utifrån dina förutsättningar, erfarenheter och eget önskemål. Det finns möjlighet till dialog gällande ditt schema.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss och därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har specialistutbildning i psykiatri eller har erfarenhet från arbete inom psykiatrisk verksamhet eller annan vård. Det är också ett plus om du har kunskap i journalsystemet Cosmic. Är du grundutbildad sjuksköterska finns möjlighet att i framtiden gå specialistutbildning med studielön.
Vi ser att som söker har ett intresse av att arbeta med människor och för psykiatri. Du är en empatisk och samarbetsinriktad person som är trygg i din yrkesroll. Du trivs i ett arbete där du ibland behöver fatta snabba beslut och prioritera även i situationer som utmanar dig. Tycker du också om att bidra med dina idéer i utvecklingsarbete och är en person som ser möjligheteter och lösningar, så kan detta vara rätt jobb för dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, natt. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26 oktober 2025.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
