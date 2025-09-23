Sjuksköterska (natt vik) till Skoga seniorcentrum, Solna stad
2025-09-23
Är du sjuksköterska och vill ha ett omväxlande arbete på en trevlig arbetsplats med engagerade chefer och kollegor? Nu ska vår nattsjuksköterska vara tjänstledig för studier i ett år så vi söker en vikarie!
Skoga seniorcentrum
Är ett vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi av Solna Stad.
Skoga ligger naturskönt med en härlig trädgård i Huvudsta, Solna. Vår profil är trädgård, natur och utevistelse och vi erbjuder våra boende en omväxlande vardag med såväl individuella som gemensamma aktiviteter. Hos oss har vi 100 lägenheter och ca 120 anställda. Det ska hända mycket på Skoga, vi ser att det är stimulerande och viktigt för våra boende, och vi har ett stort engagemang i att göra vardagen så bra som möjligt både för de boende.
Vad innebär tjänsten?
Som sjuksköterska på Skoga har du omvårdnadsansvar för boende och ett nära samarbete med omvårdnadspersonal som du är arbetsledare för under nattarbetet och säkerställer en patientsäker och personcentrerad vård. Du har nära samarbete enhetschef, läkare och paramedicin. Du har tillgång till andra sjuksköterskekollegor men du kommer att arbeta tillsammans med annan omsorgspersonal under ditt pass. I början av din anställning kommer du att erbjudas en mentor. Vi dokumenterar i LifeCare HSL.
Varje arbetspass har du rapport med övriga sjuksköterskor som arbetat för en överrapportering kring det som skett under passet. På Skoga använder vi Triage som metod för översikt och överrapportering.
Vården och omsorgen i Solna bedrivs utifrån ett salutogent förhållningssätt och vi ser därför att du som söker delar vår vision om att fokusera på de faktorer som skapar meningsfullhet och sammanhang för våra boende.
Vem söker vi?
- Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av geriatrisk vård eller äldreomsorg. Om du har en vidareutbildning inom något av dessa områden ser vi det som meriterande.
- Erfarenhet av att arbeta natt är meriterande.
- Då arbetet ställer krav på muntlig och skriftlig rapportering samt dokumentation behöver du ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt god datorvana.
Som person trivs du i en roll med mycket ansvar och är trygg i din yrkesroll. Du har ett bra bemötande och en god samarbetsförmåga samt kan leda andra, arbeta självständigt och strukturera, planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du lägger stor vikt vid att genomföra ett arbete med god kvalitet.
Vårt erbjudande
- Tillgång till en mentor som bistår med handledning och stöttning samt en ordentlig introduktion.
- Goda utvecklingsmöjligheter.
- Möjlighet att ha inflytande kring arbetssätt och komma med idéer utifrån riktlinjer.
- Fint belägen arbetsplats med goda kommunikationsvägar
- Individuell lönesättning, semesterväxling och friskvårdsbidrag 3000 kr.
Mer information om ansökan
Tjänsten är ett års vikariat på 100 % med tillträde enligt överenskommelse. I tjänsten ingår tjänstgöring varannan helg enligt schema. Varmt välkommen med din ansökan senast den 7 oktober.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Områdeschef Ewa Angelica Chibout 08-746 2112
Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning. Utdrag ur belastningsregistret får högst vara 1 år gammalt.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Verksamheten drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi och vår uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, Skoga Äldrecentrum Kontakt
