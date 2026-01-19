Sjuksköterska natt vårdavdelning 1, psykiatriska kliniken i Umeå
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård och behandling som grundas på forskning och klinisk erfarenhet.
Psykiatriska kliniken har sin verksamhet i ett nybyggt hus där vårdmiljön präglas av tanken om miljöns betydelse för främjande av hälsa. Vård- och arbetsmiljön stöttas av modern teknik och forskning vilket märks på ljus- och kommunikationssystem. Kliniken är klimatsmart genom självförsörjning av bland annat el och värme.
Vi söker nu sjuksköterska som vill jobba natt på avdelning 1.
Vårdavdelning 1 är en allmänpsykiatriska vårdavdelning som består av 8 vårdplatser med inriktning ångestsyndrom, ätstörningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar .
Avdelningen bedriver vård enligt HSL och enligt LPT samt har ett nära samarbete med övriga enheter inom kliniken.
Du erbjuds individuell introduktion utifrån din erfarenhet och kompetens samt handledare.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar Du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Nattetid ingår medicindelning, bedömning av psykiatriskt mående både av patienter på avdelning samt genom telefonsamtal då avdelningen nattetid har psykiatriakut-funktion. Akuta inläggningar, omvårdnad och samarbete med övrig personal, vårdgrannar och jourläkare.
Vi arbetar i ett nära samarbete med berörd öppenvårdsmottagning samt med övriga enheter inom kliniken.
Det vi erbjuder Dig som sjuksköterska är varierande arbetsuppgifter med utrymme för egna initiativ och möjligheten att påverka innehållet i vården.Kvalifikationer
Vi söker Dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har ett intresse av psykiatriskt omvårdnadsarbete och vill vara med och utveckla heldygnsvården.
Erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård och kunskap om tvångsvårdslagstiftning är meriterande. Du bör ha god samarbetsförmåga och förmåga att fatta egna beslut. Vi ser vidare att Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, med lägst nivå C1.
Trivs Du med varierande arbetsuppgifter i ditt vardagliga arbete så tveka inte att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299729". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå Kontakt
Bitr avdelningschef
Ida Markström ida.markstrom@regionvasterbotten.se 076-1410560 Jobbnummer
9691292