Sjuksköterska natt till sydvästra Göteborg

Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Vi söker nu en sjuksköterska som är intresserad av att arbeta natt till vårt engagerade team i sydväst. Om du har ett genuint intresse för människor och vill vara med och utforma bästa möjliga vård och omsorg så kan just du vara den vi söker! Hos oss arbetar du tillsammans med kollegor som har lång erfarenhet och hög samlad kompetens. Du kommer att tillhöra område sydväst och utgå från moderna lokaler på FO Petersons gata 9 i Högsbo.
Som sjuksköterska på natten arbetar du självständigt men i nära samarbete med en kollega då ni åker bil till era patienter tillsammans i par. Ni har ansvar för planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter i ordinärt boende, på våra vård- och omsorgsboenden och på boenden inom funktionsstöd. Som sjuksköterska utför du hälso- och sjukvårdsinsatser på ordinationer av läkare eller efter egen bedömning. I arbetet ingår också kontakter med anhöriga, jourläkare med flera. Vi har ett nära samarbete med trygghetsjour och omsorgspersonal, som du även handleder och delegerar arbetsuppgifter till.
Hos oss får du ett fritt och omväxlande arbete där du får möjligheten att möta människor med olika behov i olika åldrar. Här får du möjlighet att arbeta i en växande organisation där du planerar ditt eget arbete och får vara med och påverka. Du arbetar med erfarna kollegor och det finns alltid någon att rådfråga.
Vi vill att du ska ha en god arbetsmiljö med balans mellan jobb och fritid. Om du mår bra på jobbet, gör du också ett bättre jobb och ytterst blir det bättre bemötande och service för de vi är till för. Som ny erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion så att du ska bli så trygg som möjligt i din roll. Välkommen att bli del av ett engagerat team. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med målgruppen. Du har minst två års erfarenhet som sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat inom hemsjukvården eller i liknande uppdrag. Det är meriterande med erfarenhet av avancerad vård. B-körkort är ett krav för tjänsten då du tar dig till patienterna med bil.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra och att du trivs med att skapa relationer till personer på alla nivåer, såväl i den egna organisationen som utanför. Du visar respekt, omtanke och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver och har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan till hälso- och sjukvårdsenheten i stadsområde sydväst! Urval och intervjuer sker löpande.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
