Sjuksköterska Natt till sammansvetsat team med bred kompetens
Lunds kommun / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar såväl planerade, regelbundet återkommande insatser, som insatser av mer brådskande karaktär så som akuta bedömningar och andra insatser som behöver lösas under jourtid.
Patientgruppen är företrädesvis äldre medborgare i kommunen men ansvarsområdet sträcker sig också över kommunens LSS-verksamheter och hemvård för yngre (18-65 år).
Exempel på arbetsuppgifter du möter är akuta bedömningar enligt A-E, palliativa bedömningar och dödsfall, kateterproblem, sondmat med nasogastriskt sond, kontakt med Falck och Mobila vårdteamet, handledning till omvårdnadspersonal, telefonrådgivning samt hantering av diverse infusionsutrustning och dialys (pås- och maskindialys).
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Uppdraget kräver att du är trygg i din profession och att du har jobbat något/några år inom kommunal vård och omsorg.
Du lyssnar, kommunicerar och löser situationer på ett konstruktivt sätt. Ditt engagemang för arbete med människor är stort och ditt bemötande pedagogiskt och gott. Du har förmåga att arbeta självständigt och tar beslut utifrån dina egna bedömningar och beslutsstöd. Det är meriterande med erfarenhet från en självständig position inom yrket.
Vi värdesätter särskilt att du är strukturerad och noggrann i ditt arbete.
Du uttrycker dig utan svårigheter i svenska språket, du har goda kunskaper i digitala arbetsverktyg och du har B-körkort.
Om arbetsplatsen
All legitimerad personal ingår i en teambaserad hälso- och sjukvårdsorganisation, med fokus på samarbete, utbildning och utveckling där man tillsammans samordnar och planerar insatser. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns en centraliserad organisation av sjuksköterskor som arbetar kväll/natt och som utför insatser enligt HSL till patienter inom hemvården, LSS och på våra särskilda boenden. Vårdhandbokens riktlinjer är vår ledstjärna och vi prioriterar en god bemanning.
När man arbetar natt som sjuksköterska i Lunds kommun är arbetstiden 22.00-07.30. Arbetstidsmåttet för natt är 34.33 timmar/vecka vid heltid.
Vill du få en inblick i verksamheten innan du bestämmer dig? Du får gärna gå bredvid ett arbetspass eller del av ett arbetspass.
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer under ansökningstiden. I samband med intervjun kommer vi att fråga dig om ditt löneanspråk. Ta gärna del av vår lönestatistik https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/lonestatistik
Som en del i urvalsarbetet använder vi tester, i detta fall ett arbetspsykologiskt test.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
