Sjuksköterska natt till Rehabiliteringsmedicinska avdelningen
Bra teamkänsla och samarbete, kunskap och engagemang, skratt och gemenskap - det är några av våra medarbetares beskrivningar av vad som utmärker vår fantastiska arbetsplats.
Nu söker vi dig som vill arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med patienter i arbetsför ålder. Att jobba med denna patientgrupp möjliggör att du som sjuksköterska utvecklas då patientens sjukdomsbild ofta är komplex. Hos oss blir du en del av ett tvärprofessionellt team, vilket tillsammans arbetar för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård och livskvalitet.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Rehabiliteringsmedicinska avdelningen ansvarar du för och leder omvårdnadsarbetet för patienter i behov av inneliggande rehabilitering. Du utför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom slutenvården och arbetar utifrån ett tydligt rehabiliterande förhållningssätt.
Arbetet utgår från patientens individuella behov och förmågor, där lyhördhet, struktur och förmåga att anpassa omvårdnadsinsatser är centralt. Du har ett självständigt ansvar i det dagliga arbetet och samverkar nära med övriga professioner för att säkerställa en trygg, sammanhållen och patientsäker vård.
I rollen som nattsjuksköterska har du ett särskilt ansvar för omvårdnadsarbetet under ditt arbetspass. Nattetid arbetar du självständigt som sjuksköterska och ansvarar för rehabiliteringsmedicinska avdelningen samt geriatrikens rehabteam, totalt cirka 15 patienter. Rollen innebär ett större ansvar och ställer krav på god prioriteringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Vid vissa tillfällen kan arbete även förekomma på geriatrikakuten. I dessa situationer arbetar två sjuksköterskor tillsammans med ansvar för cirka 16 patienter.
Om arbetsplatsen
Rehabiliteringsmedicinska avdelningen tar emot patienter i åldern 18-65 år för inneliggande rehabilitering efter exempelvis stroke, multitrauma, ryggmärgsskador eller långvarig och komplex vårdtid. Patienterna kommer via remiss från andra akutvårdsavdelningar på sjukhuset.
Här arbetar vi i tvärprofessionella team bestående av sjuksköterska, läkare, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog och kurator. Arbetsplatsen präglas av engagemang för patienterna, ett rehabiliterande synsätt och ett starkt fokus på patientsäkerhet och arbetsmiljö. Som stöd i detta använder vi bland annat verktyget teamtempen i slutet av varje arbetspass, vilket ligger till grund för vårt gemensamma förbättringsarbete.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom yrket. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet är det meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket.
Som person är du stabil och trygg, även i situationer som präglas av tempo eller förändring. Du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och behåller fokus på rätt saker. Du tar egna initiativ i det dagliga arbetet, driver omvårdnadsarbetet framåt och tar ansvar för dina uppgifter. Rollen ställer krav på god samarbetsförmåga och relationsskapande arbetssätt, då du arbetar nära patienter, anhöriga och kollegor i tvärprofessionella team.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst, natt.
Heltid/deltid enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 14 april
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
