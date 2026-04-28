Sjuksköterska natt till rehabilitering
2026-04-28
Vi som arbetar med rehabilitering älskar det vi gör! Det är ett utmanade och omväxlande arbete där du som sjuksköterska får med dig erfarenheter som utvecklar och berikar din kompetens.
Om verksamhetsområde rehabilitering
Vårt uppdrag är att rehabilitera patienter efter vård på akutsjukhus. Vi arbetar enligt rehabiliteringsmedicinska principerna: eliminera, kompensera och träna med målsättning att patienterna ska uppnå bästa möjliga livskvalitet och självständighet. Vi är stolta över det arbete vi bedriver på våra två specialiserade vårdavdelningar; specialiserad allmän rehabilitering och specialiserad neurologisk rehabilitering. Vi är måna om att dela med oss av vår kunskap och främjar kompetensutveckling på arbetsplatsen - i syfte att erbjuda högkvalitativa och patientsäkra rehabiliteringsinsatser samt vara en attraktiv arbetsgivare.
Om rollen som sjuksköterska natt
Som nattsjuksköterska arbetar du personcentrerat och utgör en betydelsefull del i våra multidisciplinära team. Du verkar för att ge varje patient de bästa förutsättningarna för att uppnå individuella rehabiliteringsmål.
Du har tillgång till stöd från både kollegor och chef, men arbetets karaktär kräver att du är en lagspelare och arbetsledare med förmåga att fatta egna beslut och arbeta självständigt.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som;
Är legitimerad sjuksköterska
Gärna har tidigare erfarenhet av nattarbete
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har några års erfarenhet inom något av områdena akutsjukvård, kirurgi, neurologi och/eller rehabilitering, då det är meriterande
Vårt team är vår viktigaste resurs och därför är din samarbetsförmåga och ditt ansvarstagande viktig. Som person ser vi gärna att du har ett naturligt sätt att etablera en god relation till patient och närstående vilket gör att patienten känner ett återkommande stöd samt en stark tilltro till sina förmågor och resurser att klara vardagen. Du är trygg i din yrkesroll och bidrar på ett positivt sätt till vår gemensamma arbetsmiljö.
Du är viktig för oss - tillsammans gör vi skillnad.
Mer information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 74% (natt, 32:20 h/vecka) med placering i fina lokaler på Kungsholmen. Vi tillämpar provanställning. Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Har du ytterligare frågor om tjänsten så besvaras dom av rekryterande enhetschef Agneta Björkman, agneta.bjorkman@stockholmssjukhem.se
. Urvalet hanteras löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms Sjukhem arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens för att främja att vi är en arbetsplats för alla. Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom geriatrik, rehabilitering, palliativ vård och äldreomsorg. Att bedriva sjukvård och äldreomsorg är ett stort samhällsansvar och som godkänd universitetssjukvårdsenhet arbetar vi ständigt med forskning, utveckling och utbildning. Hos oss arbetar du i en varm miljö som värdesätter det personliga bemötandet och kännetecknas av värdeorden engagemang, kunskap och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stockholms Sjukhem
112 19 STOCKHOLM
