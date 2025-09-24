Sjuksköterska natt till psykiatrisk avdelning 91
2025-09-24
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Avdelning 91 är en allmänpsykiatrisk avdelning med huvuddiagnoser inom beroendevården. Hos oss erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete där du har en betydelsefull roll och dessutom stor möjlighet att få vara med och påverka olika rutiner och arbetssätt. Vi behöver förstärka vårt team med en sjuksköterska för nattjänstgöring - är du den vi söker?Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss på avdelning 91 välkomnas du till en stimulerande arbetsplats, som går under sektionen länsgemensamma resurser och vi har ett nära samarbete med beroendemottagningen. Vi är en del av den högspecialiserade vården som tillhör vuxenpsykiatrin Västmanland. Som sjuksköterska har du en central roll som arbetsledare och är omvårdnadsansvarig för patienten. Du ingår i ett team tillsammans med andra sjuksköterskor, skötare, läkare, psykolog, kurator och en samordnare.
Du har in- och utskrivningssamtal och dokumenterar i journalsystemet Cosmic. Samverkan med socialtjänst är en del i det dagliga arbetet och sker även med psykiatrisk öppenvård, primärvård och kommunala verksamheter. Du blir lite av "spindeln i nätet" där vi tillsammans med vår samordnare/kurator syr ihop helheten för patienten med fokus på en säker hemgång.
Hos oss arbetar du med kombinationen av beroende- psykiatri- och somatisk vård och vi lägger stor vikt vid meningsfulla möten och motiverande samtal.
Som sjuksköterska nattetid ansvarar man för både avdelning 91 och 96 och under nattpass finns ett nära samarbete med erfarna kollegor från både avdelning 91 och 96.
Om arbetsplatsen
Vi är en allmänpsykiatrisk akutavdelning med beroendeinriktning och arbetar främst med abstinensbehandling av patienter med samsjuklighet, psykiatri och beroende. En förutsättning för en högkvalitativ och patientsäker abstinens-behandling är ett nära samarbete med Beroendecentrum Västmanland samt övriga öppenvårdsmottagningar i länet.
Avdelning 91 är en länsgemensam verksamhet för de svåraste patienterna vad gäller aktivt missbruk/aktivt beroende och/eller annan psykisk sjukdom eller somatisk sjukdom.
Vi behöver nu stärka vår personalgrupp och befinner oss i ett expansivt skede och förändring på grund av att vi har utökat till 12 vårdplatser och fler allmänpsykiatriska diagnoser.
Du välkomnas till en ny och prestigelös arbetsgrupp där vi tar tillvara på varandras yrkeskunnande och erfarenhet. Vi behöver nu förstärka vårt team med nya arbetskamrater som tillsammans med oss vill vara med och utveckla en ny verksamhet.
Klicka på länken nedan för att se hur det är att jobba inom vuxenpsykiatrin i Region Västmanland!https://www.youtube.com/watch?v=om1A5-1plOo&list=PLoFJwuvJMmfN5ug1RHHTsSnLjQ1Pj5_Uk&index=3
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har ett stort intresse av att arbeta med allmänpsykiatriska diagnoser och beroende- och missbruksproblematik. Du har erfarenhet av arbete inom vuxenpsykiatri, med fördel från arbete med beroende- och/eller missbruksproblematik. Specialistutbildning i psykiatri och/eller MI-utbildning är meriterande. Det är en fördel om du har erfarenhet av att ha arbetat i journalsystemet Cosmic. Goda svenska språkkunskaper i både tal och skrift är ett krav för tjänsten.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter, kan snabbt ändra ditt förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Självklart har du även lätt för att samarbeta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, natt, heltid. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 oktober 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
