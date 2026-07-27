Sjuksköterska natt till psykiatrisk avdelning 91/96
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-07-27
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Vi söker sjuksköterskor för nattarbete inom heldygnsvården till avdelning 91 och 96. Hos oss präglas natten av nära samarbete, stabil bemanning och ett aktivt säkerhetsfokus. Nattarbete innebär stor variation – du möter patienter med olika bakgrunder och diagnoser och hanterar både akuta situationer och långsiktiga vårdprocesser. Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en central och varierad roll med både psykiatrisk och somatisk vård, där dina medicinska kunskaper används vid symtomtolkning, riskbedömning och läkemedelsbehandling. I mån av tid och möjlighet deltar du i omvårdnadsarbete, samtidigt som sjuksköterskans ansvarsområden alltid har högsta prioritet.
Hela psykiatrin finns samlad under samma tak, vilket skapar nära samarbete och goda möjligheter till stöd även under nattpassen. Varje natt arbetar 13 skötare och 4 sjuksköterskor inom heldygnsvården, vilket ger en stabil bemanning och ett starkt kollegialt sammanhang. Verksamheten har ett tydligt fokus på säkerhet och kontinuerligt förbättringsarbete. Gemensamma nattmöten bidrar till samsyn och erfarenhetsutbyte. För att möjliggöra kompetensutveckling för alla förläggs utbildningar ibland på kvällstid så att även nattpersonal kan delta.
Vad är det bästa med att arbeta natt?
"Man får en helt annan närhet till patienterna på natten. Det blir lugnare tempo och mer tid att verkligen se varje individ. Teamet på natten blir också väldigt tajt – vi hjälps åt och litar på varandra på ett sätt som är svårt att beskriva." - Eva
Om arbetsplatsen
Den psykiatriska heldygnsvården (HDV) är en verksamhet som hela tiden rör sig framåt. Vi arbetar aktivt med förbättring, utifrån verksamhetens behov. Vi känner att vi gör nytta för våra patienter och har privilegiet att få lära känna dem. Arbetsklimatet är öppet och tillåtande, vi får vara som vi är och vi hjälper varandra. Vi har en god sammanhållning i personalgrupperna, både i den egna arbetsgruppen och i heldygnsvården i stort.
Avdelning 91
Avdelning 91 är en allmänpsykiatrisk akutavdelning med beroendeinriktning, där fokus ligger på abstinensbehandling av patienter med samsjuklighet inom psykiatri och beroende. Avdelningen är en länsgemensam resurs för patienter med komplex problematik, såsom aktivt missbruk i kombination med psykisk och/eller somatisk sjukdom. Arbetet sker i nära samarbete med Beroendecentrum Västmanland och länets öppenvårdsmottagningar för att säkerställa en sammanhållen och patientsäker vård.
Avdelning 96
Avdelning 96 är en akutpsykiatrisk psykosavdelning med 14 vårdplatser. Här vårdas främst patienter med psykossjukdomar i akuta skeden, men även patienter med beroendeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser förekommer. Vården syftar till att stabilisera patientens tillstånd inför fortsatt behandling inom psykiatrisk öppenvård. Patienterna är ofta i behov av somatiska insatser, och arbetet utgår från ett helhetsperspektiv med patienten i fokus. Vård bedrivs enligt både HSL och LPT.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet i yrket och som trivs med att arbeta nära både verksamhet och patienter. Erfarenhet av psykiatri ser vi som särskilt meriterande.
I rollen som sjuksköterska hos oss är du närvarande och delaktig, och du ser dig själv som en självklar del av teamet. Du är lyhörd och bygger ditt ledarskap på tillit till kollegors kompetens. När situationen kräver det är du tillgänglig och stödjande, och du bidrar aktivt till en arbetsmiljö där alla känner sig sedda och uppskattade. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och värdesätter både tydlighet och samarbete som viktiga förutsättningar för ett välfungerande team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid, natt. Tillträde efter överenskommelse.
Inom regionen erbjuds ett utökat OB-tillägg på 40 procent för nattarbete.
Om du jobbar ständig natt, alltså bara nätter under en schemaperiod, arbetar du 32 timmar i veckan om du arbetar heltid. Det kan jämföras med 40 eller 38,15 timmar som är det vanliga för en heltidstjänst. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats i Västerås på Psykiatricentrum (ingång 29) från v.34 och framåt.
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister. Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef avdelning 96
Maria Juskär maria.juskar@regionvastmanland.se +4621175874 Jobbnummer
10012013