Sjuksköterska, natt, till Palliativvårdsavdelning i Malmö
2026-02-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Burlöv
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
Gör skillnad. Varje dag.
Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Är det viktigt för dig att känna delaktighet och bidra till ett gott arbetsklimat? Då kan det vara just du som är vår nya kollega!
Palliativvårdsavdelningen ingår organisatoriskt i Förvaltningen Nära vård och hälsa, verksamhetsområde (VO) mobila team och specialiserad palliativ vård, sydvästra Skåne. Vi erbjuder specialiserad palliativ vård och har ett nära samarbete med Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och samverkar med sjukhus, primärvård och kommun för att erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter.
Palliativvårdsavdelningen i Malmö är en slutenvårdsavdelning med 12 vårdplatser. Patienter som erbjuds vård hos oss befinner sig i ett sent palliativt skede eller är i behov av att få stabilisering av symtom.
Vi arbetar i tvärprofessionella läkarledda team där fokus är att göra skillnad varje dag för våra patienter och deras närstående. Kompetensutveckling erbjuds dig individuellt via relevanta högskoleutbildningar/kurser, utbildningar framtagna inom Palliativt utvecklingscentrum, kompetensutvecklingstid samt fortlöpande internutbildningar och föreläsningar.
Vi söker en sjuksköterska som tycker det skulle vara intressant, utvecklande och värdeskapande att få arbeta i en verksamhet där patientens behov är i centrum.
De patienter som är inskrivna i verksamheten har behov av specialiserad palliativ vård, vilket innebär att de har en komplex symtombild eller att deras livssituation medför särskilda behov. Behoven kan vara av fysisk, psykisk, existentiell eller andlig karaktär, eller en kombination av flera.
Som sjuksköterska varierar dina arbetsuppgifter och omvårdnad i allt från att hantera injektioner, infusioner, läkemedelspumpar, katetersättning, syrgas och omläggningar till att delta i den nära omvårdnaden och bidra med stödjande samtal och närståendestöd. Hos är det viktigt att du är nyfiken på ständig utveckling och att du bidrar med din kompetens och kommunikativa förmåga till att vi når satta mål.
Du ingår i ett tvärprofessionellt team som arbetar utifrån personcentrerad vård och där målet med vården är att samverka kring och lindra symtom för att uppnå högsta möjliga livskvalitet för patienterna.
Annonsen avser nattjänstgöring och din anställning är på palliativvårdsavdelningen med tjänstgöring två av sex helger.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har en specialistutbildning eller vidareutbildning inom palliativ vård och/eller erfarenhet av arbete inom palliativ vård.
Som person är du empatisk, lugn och trygg samt har lätt för att kommunicera. Du är en naturlig teamarbetare och du ser helheten kring patienten och dennes behov. Du bidrar med lösningar och förslag till att utveckla vårt arbete. Vidare är du nyfiken, flexibel, kommunikativ samt gillar utmaningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
