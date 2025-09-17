Sjuksköterska natt till Palliativa avdelningen, Närsjukvård öst
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-09-17
Vill du som sjuksköterska ha ett meningsfullt arbete med fokus på hela människan? Vi står inför en utveckling av vår verksamhet och söker sjuksköterska till oss på Palliativa avdelningen, Närsjukvård öst. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss välkomnas du till en trevlig arbetsplats och ett team som ser fram emot att få dig som kollega. Arbetet utgår ifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenar - symtomkontroll, teamarbete, relation/kommunikation och närståendestöd för att lindra fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande. Det innebär bland annat stort fokus på ömsesidig mellanmänsklig relation främst med patienten men också dennes närstående.
Du kommer arbeta i team tillsammans med undersköterska och utföra medicintekniska moment såväl som omvårdnad. Du och teamet runt patienten bidrar till en individuellt anpassad vård och ser till hela människan vid symtomlindring. Då det i organisationen pågår en omställning till nära och personcentrerad vård är även delaktighet i utvecklingsarbete viktigt.
Om arbetsplatsen
Närsjukvård öst består av flera enheter i Västerås och Sala. Kliniken är en del av omställningen till Nära vård i Västmanland och står inför en spännande tid av utveckling.
I Västerås finns utöver Palliativa avdelningen också Palliativa mottagningen, för patienter i behov av specialiserad palliativ vård, även AH-team (avancerad hemsjukvård), Palliativa Rådgivningsteamet, som ger stöd till verksamheter inom allmän palliativ vård, Närvårdsteam och en Närvårdsavdelning (NÄVA). I Sala finns Närvårdsavdelning - Avdelning 1, AH-team, Medicinmottagningen, Rehabenheten och Närvårdsteam.
Som medarbetare hos oss är du en betydelsefull och viktig del av teamet som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Vi arbetar tillsammans för att erbjuda en specialiserad palliativ vård som ligger i framkant. När du börjar får du en individanpassad introduktion tills du känner dig trygg i att arbeta mer självständigt.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• ett meningsfullt och stimulerande arbete med stort patient- och närståendefokus
• en positiv verksamhet i utveckling där vi månar om varandra och våra patienter
• ett teamfokuserat arbete
• fördjupning och kompetensutbyte inom verksamheten och i olika delar av den palliativa vården
• handledning en gång i månaden
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer, eller om du vill boka hospitering. Du får möjlighet att se våra lokaler, träffa våra medarbetare och få en inblick i vårt arbete. Du hittar kontaktuppgifter längre ner i annonsen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet inom yrket. Det är viktigt för oss att du har ett lika starkt intresse för den palliativa vården som vi. Du får en god introduktion så du känner dig trygg i din roll.
Som person är du empatisk, trygg i din yrkesroll och har förmåga att fatta egna beslut i ditt arbete. Det här är ett jobb för dig som trivs i samarbetet med andra och som vill ha ett meningsfullt arbete nära patient och närstående. Du har förmåga att anpassa dig efter den person du vårdar och dennes närstående. När situation och omständigheter förändras är du följsam och smidig i ditt förhållningssätt. Då det patientnära arbetet förutsätter en god kommunikation är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska, i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid. Natt, alternativt dag/kväll/natt. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 oktober 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
