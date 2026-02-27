Sjuksköterska, Natt Till Palliativ Vård Och Asih I Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Har du ett naturligt empatiskt förhållningssätt och ett genuint engagemang för patientens välbefinnande? Trivs du i en arbetsmiljö där samarbete, delaktighet och ett gott klimat värderas högt? Då kan du vara vår nya kollega! Du får möjlighet att arbeta med patienten i centrum i deras egen hemmiljö och vara en del av ett kompetent, varmt och sammansvetsat team. Tillsammans skapar vi trygghet, lindring och livskvalitet i en av livets mest sårbara faser.
Verksamheten ingår organisatoriskt i Nära vård och hälsa, Mobila team och specialiserad palliativ vård, sydvästra Skåne. ASIH erbjuder specialiserad palliativ vård och annan avancerad sjukvård i hemmet, till patienter i alla åldrar bosatta i Malmö stads upptagningsområde. Vården utförs i patienternas egna hem eller på särskilda boenden. Patientens behov styr besöken, vi utför medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar och åtgärder. Vi arbetar självständigt, men är en del av tvärprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterska, dietist samt medicinska sekreterare. Vi har en egen jourlinje och teamets läkare är tillgängliga dygnet runt.
ASIH har fullt medicinskt ansvar för inskrivna patienter och arbetar med holistisk, personcentrerad vård, vilket är en förutsättning för att ge värdig vård i livets slut. ASIH står för den specialiserade vården men samarbetar med hemsjukvården vid behov och hemtjänsten för basal omvårdnad. Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
De patienter som är inskrivna i verksamheten har behov av specialiserad palliativ vård, vilket innebär att de har en komplex symtombild eller att deras livssituation medför särskilda behov.
Efter planerade patientbesök används eftermiddagarna bland annat till dokumentation, reflektionsronder, teamhandledning, individuell reflektion och utvecklingsarbete. Dessutom görs det en överlämning till de som arbetar kvällspasset och planering inför nästa dag. De som arbetar kvällspasset har sedan ett antal planerade patientbesök och ansvarar för eventuella akutbesök. ASIH:s telefon är öppen dygnet runt och vi gör ständigt bedömningar och eventuella besök hos de patienter som behöver det. Förutom det dagliga arbetet har du som sjuksköterska inskrivningssamtal tillsammans med läkare, är delaktig vid bedömningar inför eventuella inskrivningar samt arbetar kontinuerligt med närstående- och efterlevandestöd. Vi arbetar både dag-, kvälls-, samt nattpass.
Som ny sjuksköterska hos oss får du minst fyra veckors bredvidgång, vi följer ett introduktionsprogram som är framarbetat på enheten och efter avslutad bredvidgång följer ett mentorskap där du får stöd av en specialistsjuksköterska inom palliativ omvårdnad, utefter dina behov. Vi värdesätter utvecklingsarbete och fortbildning för såväl nyanställda som rutinerad personal. ASIH har ett nära samarbete med palliativvårdsavdelningen som har 12 vårdplatser för inneliggande vård. Dessutom samverkar vi med sjukhuset och olika mottagningar.
På natten är det två sjuksköterskor i tjänst. Passet inleds med rapport från kvällspersonalen. Därefter utförs eventuellt planerade patientbesök och akutbesök. Sjuksköterskorna på natten ansvarar för iordningsställande av material och läkemedel för nästkommande dags hembesök. Passet avslutas med en rapport till pågående personal. Nattpassen är klockan 22.00-08.00.
Låter det spännande? Kom och hospitera hos oss och se hur vi omsätter teori till praktik och dagligen bedriver högkvalitativ, personcentrerad vård. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, gärna med några års yrkeserfarenhet. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Då verksamheten består av vårdplatser i patientens eget hem eller på särskilt boende, är giltigt B-körkort för manuellt växlad bil ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har specialistutbildning inom onkologi och/eller palliativ vård.
Du som söker är trygg i din yrkesroll och har patienten i fokus, vilket innebär att du har förmågan att se patienten som individ och dennes behov. En del av arbetet innebär stöd och samtal, det är därför viktigt att du är kommunikativ och har förmåga att möta människor på olika plan. Vidare har du ett flexibelt förhållningssätt och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter när arbetstempot är högt. För att trivas hos oss kan du arbeta självständigt och fatta egna beslut. Vi ser att du gärna delar med dig av dina kunskaper och glada humör för att skapa ett gott arbetsklimat. Vi värdesätter en positiv grundinställning samt vilja att vara delaktig i vårt utvecklingsarbete. Då du blir en viktig medarbetare i vår verksamhet, lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
